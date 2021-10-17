Акция прошла 17 октября в 14:00 возле Дробицкого Яра на выезде из Харькова. Об этом сообщил организатор демонстрации Сергей Кудрявцев.

Читайте также Возвращаются туристы: километровые пробки образовались из Яремче в направлении Ивано-Франковска

Вчера заместитель главы обладминистрации Михаил Харнам и директор облдепартамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Магдисюк обещали людям дать газ до 18:00 16 октября. До сегодня нет газа,

– сказал он.

Будут перекрывать дорогу, пока не включат газ

Жители села планируют перекрывать дорогу, пока не включат газ.

Пропускают только спецтранспорт, машины с детьми и рейсовые автобусы.

Из-за акции протеста в обе стороны образовались большие пробки.

Обратите внимание! В Службе автомобильных дорог отметили, что участники движутся по нерегулируемому пешеходному переходу.

Что этому предшествовало: коротко