Из-за отключения газа: жители села на Харьковщине второй день перекрывают трассу
17 октября 2021 , 19:07Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
На Харьковщине около 40 жителей села Благодатное второй день подряд перекрывают трассу. Люди требуют подключить их к газоснабжению.
Акция прошла 17 октября в 14:00 возле Дробицкого Яра на выезде из Харькова. Об этом сообщил организатор демонстрации Сергей Кудрявцев.
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Вчера заместитель главы обладминистрации Михаил Харнам и директор облдепартамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Магдисюк обещали людям дать газ до 18:00 16 октября. До сегодня нет газа,
– сказал он.
Будут перекрывать дорогу, пока не включат газ
- Жители села планируют перекрывать дорогу, пока не включат газ.
- Пропускают только спецтранспорт, машины с детьми и рейсовые автобусы.
- Из-за акции протеста в обе стороны образовались большие пробки.
Что этому предшествовало: коротко
- От газоснабжения все село отключили 11 октября – это почти 400 жителей.
- Люди считают, что газ перекрыли с целью вымогательства с денег и заключения договоров.
- Пресс-секретарь компании "Харьковгаз" Ольга Клименко заявила, что "это делается с целью ремонта газораспределительной системы и приведения ее в исправное состояние к отопительному сезону".