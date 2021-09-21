Из-за подарков: будущий папа открыл огонь во время празднования рождения ребенка

21 сентября 2021 , 08:39
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Источник:

The Washington Post

В США в Пенсильвании вечеринка по случаю предстоящего рождения ребенка закончилась стрельбой. Причиной стал спор из-за подарков.

Правоохранители рассказали о 3 пострадавших. Сейчас они находятся в больнице.

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По словам руководителя местной полиции Джона Мархефка, на больничных койках оказались:

  • 23-летний мужчина;
  • 19-летняя девушка;
  • 16-летний парень.

Стычка вспыхнула из-за подарков

В полиции сообщили, что стычка вспыхнула из-за подарков. Папа ребенка поспорил с одним из гостей, как их лучше перевозить. Сначала словесная перепалка переросла в драку, затем – подозреваемый открыл огонь.

Будущего папу уже взяла под стражу. Залог назначили в 250 тысяч долларов.

Стрельба в Вашингтоне

  • Неизвестные 4 сентября открыли огонь на улице Лонгфелло в столице США.
  • Злоумышленники стреляли в толпу.
  • Жертвами стали 3 человека. Кроме того, известно о 3 пострадавших.
  • По данным правоохранителей, злоумышленники могли скрыться на авто Honda Accord.
  • За помощь в поимке подозреваемых объявили вознаграждение. Говорится о 75 тысячах долларов.
Автор: Мар'яна Бекало