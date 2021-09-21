Из-за подарков: будущий папа открыл огонь во время празднования рождения ребенка

В США в Пенсильвании вечеринка по случаю предстоящего рождения ребенка закончилась стрельбой. Причиной стал спор из-за подарков.

Правоохранители рассказали о 3 пострадавших. Сейчас они находятся в больнице.

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По словам руководителя местной полиции Джона Мархефка, на больничных койках оказались:

23-летний мужчина;

19-летняя девушка;

16-летний парень.

Стычка вспыхнула из-за подарков

В полиции сообщили, что стычка вспыхнула из-за подарков. Папа ребенка поспорил с одним из гостей, как их лучше перевозить. Сначала словесная перепалка переросла в драку, затем – подозреваемый открыл огонь.

Будущего папу уже взяла под стражу. Залог назначили в 250 тысяч долларов.

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