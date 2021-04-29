В Приморском районе Одессы примерно в 3 часа ночи 29 апреля произошел пожар. Там загорелась лестничная клетка в 3-этажном жилом доме. Эвакуировать пришлось 12 человек. Большинство из них смогли выйти сами.

Выдвижной лестницей спасатели спускали женщину примерно 33 лет (родилась в 1988 году), а также ее дочь примерно 8 лет (родилась в 2013 году). Пожар произошел по адресу улица Ришельевская, 56. К теме В Харькове ночью горела 5-этажка: пострадал владелец сгоревшей квартиры

Чрезвычайник стоит на месте пожара / ГСЧС Одесской области Больше о возгорании Из квартир подъезда, которые не горели, эвакуировали еще 10 человек. Они самостоятельно спустились по лестнице.

Загорелось перекрытие между 2-м и 3-м этажами.

Площадь пожара 5 квадратных метров возле дверей квартир.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Кто является виновником инцидента – пока неизвестно.

На месте работали 34 чрезвычайника.

Они полностью потушили огонь в 3:18. Расположение дома, где загорелась квартира / Карта google Обратите внимание! В Днепровском районе Киева вечером 24 апреля в огненной ловушке оказались три человека. Это случилось из-за пожара в многоэтажке. Женщине пришлось спасать своих детей самостоятельно.