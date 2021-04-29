Женщину с 8-летней дочкой спускали через окно: загорелся дом в центре Одессы – фото
В Приморском районе Одессы примерно в 3 часа ночи 29 апреля произошел пожар. Там загорелась лестничная клетка в 3-этажном жилом доме. Эвакуировать пришлось 12 человек. Большинство из них смогли выйти сами.
Источник:ГСЧС Одесской области
Выдвижной лестницей спасатели спускали женщину примерно 33 лет (родилась в 1988 году), а также ее дочь примерно 8 лет (родилась в 2013 году). Пожар произошел по адресу улица Ришельевская, 56.
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Чрезвычайник стоит на месте пожара / ГСЧС Одесской области
Больше о возгорании
- Из квартир подъезда, которые не горели, эвакуировали еще 10 человек. Они самостоятельно спустились по лестнице.
- Загорелось перекрытие между 2-м и 3-м этажами.
- Площадь пожара 5 квадратных метров возле дверей квартир.
- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
- Кто является виновником инцидента – пока неизвестно.
- На месте работали 34 чрезвычайника.
- Они полностью потушили огонь в 3:18.
Расположение дома, где загорелась квартира / Карта google
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