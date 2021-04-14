Выбирает язык врага: к главе Харьковской ОГА Тымчук обратился языковой омбудсмен Креминь
Глава Харьковской областной администрации Айна Тымчук во время пресс-конференций переходит на русский. Это нарушение фиксировали члены общественной организации и отправили письмо языковому омбудсмену Тарасу Креминю. Он прислал ответ.
Источник:фейсбук-сообщество "Мова. Харків"
Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к главе Харьковской обладминистрации Айне Тымчук с требованием пользоваться исключительно государственным языком во время выполнения рабочих обязанностей. Речь идет не только о документах, но и заседаниях, мероприятиях, встречах.
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Что известно о нарушениях
- Во время одной из пресс-конференций Айна Тымчук не смогла высказать своего мнения на украинском.
- Этот момент зафиксировала местная общественная организация и написала соответствующую жалобу-обращение.
- В документе указана дата 9 апреля, а в сообществе документ опубликовали 11 апреля.
- Однако пока нет информации, исправилась ли глава Харьковской ОГА.
Документ-обращение к языковому омбудсмену / Фото "Мова. Харків"
Кто такая Айна Тымчук
- Более 10 лет Айна Тымчук работала в Днепропетровской ОГА – с 2000 по 2010 год.
- Потом 4 года – помощницей Кернеса.
- Тогда снова вернулась в Днепр, а в 2020 году сначала вернулась в Харьковскую мэрию.
- В ноябре 2020 года президент назначил ее главой Харьковской обладминистрации.
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Что известно о сообществе "Мова. Харків"Это общественная организация, которая следит за соблюдением выполнения закона об Украинском в пределах Харьковской области. Ее участники отслеживают нарушения, инициируют изменения и прилагают усилия, чтобы украинский в этом регионе наконец стал основным языком.
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