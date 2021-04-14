Глава Харьковской областной администрации Айна Тымчук во время пресс-конференций переходит на русский. Это нарушение фиксировали члены общественной организации и отправили письмо языковому омбудсмену Тарасу Креминю. Он прислал ответ.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к главе Харьковской обладминистрации Айне Тымчук с требованием пользоваться исключительно государственным языком во время выполнения рабочих обязанностей. Речь идет не только о документах, но и заседаниях, мероприятиях, встречах.

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Что известно о нарушениях

Во время одной из пресс-конференций Айна Тымчук не смогла высказать своего мнения на украинском.

Этот момент зафиксировала местная общественная организация и написала соответствующую жалобу-обращение.

В документе указана дата 9 апреля, а в сообществе документ опубликовали 11 апреля.

Однако пока нет информации, исправилась ли глава Харьковской ОГА.



Документ-обращение к языковому омбудсмену / Фото "Мова. Харків"

Кто такая Айна Тымчук

Более 10 лет Айна Тымчук работала в Днепропетровской ОГА – с 2000 по 2010 год.

Потом 4 года – помощницей Кернеса.

Тогда снова вернулась в Днепр, а в 2020 году сначала вернулась в Харьковскую мэрию.

В ноябре 2020 года президент назначил ее главой Харьковской обладминистрации.

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Что известно о сообществе "Мова. Харків" Это общественная организация, которая следит за соблюдением выполнения закона об Украинском в пределах Харьковской области. Ее участники отслеживают нарушения, инициируют изменения и прилагают усилия, чтобы украинский в этом регионе наконец стал основным языком.



Закон о языке в Украине: что он предусматривает / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! В Украине действует языковой закон и в соответствии с ним все госслужащие должны общаться по-украински.