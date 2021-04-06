Из-за стрельбы в поезде спецсвязисту объявили о подозрении
Два офицера спецсвязи устроили ночью 6 апреля стрельбу в поезде Константиновка – Киев. Их задержали во время движения из-за нарушения общественного порядка. Работники Харьковской военной прокуратуры объявили одному из них о подозрении.
Источник:Офис Генпрокурора
Оба спецслужащих находились в состоянии алкогольного опьянения. В 2 ночи они нарушили общественный порядок, когда начали стрелять из своего купе.
Предыстория Стрельба в поезде Константиновка – Киев: задержанные – не военнослужащие ВСУ
Что известно о задержании
- К решению ситуации и прекращению стрельбы в поезде привлекли силовиков из подразделения "КОРД".
- Во время задержания пьяные спецслужбисты сопротивлялись.
- Офицера, который стрелял задержали. Харьковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщила ему о подозрении.
- Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства.
- Другого спецсвязиста отправили в гауптвахту.
- Пострадавших от инцидента нет.
- Оружие изъяли, следствие продолжается.
- Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
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