Два офицера спецсвязи устроили ночью 6 апреля стрельбу в поезде Константиновка – Киев. Их задержали во время движения из-за нарушения общественного порядка. Работники Харьковской военной прокуратуры объявили одному из них о подозрении.

Оба спецслужащих находились в состоянии алкогольного опьянения. В 2 ночи они нарушили общественный порядок, когда начали стрелять из своего купе. Предыстория Стрельба в поезде Константиновка – Киев: задержанные – не военнослужащие ВСУ Что известно о задержании К решению ситуации и прекращению стрельбы в поезде привлекли силовиков из подразделения "КОРД".

Во время задержания пьяные спецслужбисты сопротивлялись.

Офицера, который стрелял задержали. Харьковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщила ему о подозрении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства.

Другого спецсвязиста отправили в гауптвахту.

Пострадавших от инцидента нет.

Оружие изъяли, следствие продолжается.

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.