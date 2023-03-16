Эти наросты, похожие на рога, появились у мужчины давно. Из-за них Али Антера также называли "мужчиной-козлом" и "двурогим"

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Причиной смерти могла быть операция

Умер дедушка через три дня после того, как семья устроила ему "неудачную операцию" по удалению рогов. Во время нее Али Антеру необученный человек пытался отрезать большой нарост раскаленным инструментом.

Однако член семьи поспешил заверить, что причиной смерти была не сама непрофессиональная операция. Впрочем, он признал, что грубая ампутация могла ускорить его смерть. По словам родственника, Али умер от ухудшения физического и психического здоровья, вызванного старостью.



Во время непрофессиональной операции дедушке пытались отрезать рог / CEN

Как отметили в СМИ, рога у мужчины были кожными. То есть это были опухоли, состоящие из кератина. Именно он образует волосы, ногти и копыта. При этом такие опухоли могут возникать вследствие доброкачественных, предраковых или злокачественных поражений кожи и чаще встречаются у пожилых пациентов и людей со светлой кожей.

Что известно об Али Антере

140-летний дедушка жил в мухофазе Эль-Джауф и, вероятно, имел более 70 внуков. Когда ему исполнилось 100 лет, у него впервые на лбу с двух сторон начали расти наросты, со временем свернувшиеся рогообразной формой. При этом, как видно из фото, один был длиннее другого.

К моменту его смерти он был настолько велик, что был на уровне его рта.



Рог Али Антера был на уровне его рта / CEN

Хотя рога у дедушки появились много десятилетий назад, по данным местных СМИ, Али Антер оставался здоровым и хранил память примерно до 2017 года. Лишь около 6 лет назад его состояние начало ухудшаться.

Заметим, что возраст Али Антера официально не признан. Сейчас старейшим мужчиной является 113-летний Хуан Висенте Перес из Венесуэлы.