Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления ГБР.

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Офицера подозревают в халатном отношении к службе

Во время расследования следователи установили, что:

командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на административной территории воинской части, хотя должен был быть на участках подразделений, которые выполняют задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", и руководить действиями подчиненных;

он должен был обеспечить личный состав транспортом, оборудованным для перевозки опасных грузов;

принять меры для защиты военнослужащих и имущества;

организовать правильную эксплуатацию, сохранение вооружения и техники;

должен был поставить в известность подчиненных о принципах действия взрывоопасных предметов и правилах обращения с ними;

должен был проверить знания и навыки личного состава после прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму;

обеспечить их дистанционными средствами с целью транспортировки взрывоопасных предметов ЗРК ЗМ9 "Куб".



Из-за взрывов в Балаклее будут судить экс-офицера ВСУ / Фото специализированной прокуратуры

Следователи установили, что именно халатное отношение командира отряда к службе привело к гибели 3 военнослужащих и ранению 4 военных в результате взрывов во время разминирования и загрузка взрывоопасных предметов в военной части в Балаклее в ноябре 2019 года.

Обратите внимание! Если вину экс-офицера ВСУ по этой статье докажут, то ему грозит тюрьма на срок от 5 до 7 лет.

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