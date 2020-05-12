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Из-за заявлений о "львовских фашистах" депутаты пожаловались на Киву в СБУ и прокуратуру

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Илья Кива назвал Львовщину "колыбелью фашизма": детали скандала
Ілля Кива оскандалився заявами про Львівщину – "колиску українського фашизму" / kiev.informator.ua

Скандальный нардеп от "Оппоплатформы – За жизнь" Илья Кива "вляпался" в очередной скандал. На этот раз он назвал Львовщину "колыбелью украинского фашизма". Теперь за слова медведчуковского депутата возьмутся СБУ и Офис генпрокурора.

До правоохоронців звернулися інші депутати, які у Верховній Раді представляють міжфракційне об'єднання "Львівщина". Про це повідомив один з членів групи Євген Петруняк.

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Депутат від "Слуги народу" зазначив, що своїми заявами Кива повністю повторив тезу сталінської пропаганди, яка сьогодні стала інструментом війни, що її Путін розв’язав проти України.

Сьогодні подібні ярлики прямо служать інтересам Кремля, бо з їх допомогою вороги України намагаються розпалити ненависть між українцями, поділити нас на регіональній та етнічній основі,
– заявив Петруняк.

Він наголосив, що Кремль, його агенти та "п'ята колона" ненавидять Львів і всю Галичину, бо без них немислиме існування України як суверенної, демократичної та європейської держави.

Відтак депутати з об'єднання "Львівщина" звернулися до СБУ та Офісу генпрокурора, аби там надали правову оцінку заявам Іллі Киви. Також про публічну політичну оцінку попросили голів парламенту та уряду і президента України.

Що саме сказав Ілля Кива

Його заява передовсім стосувалася прем'єра Дениса Шмигаля. Усе через бажання замінити пропагандистський день "пабєдобєсія" на цивілізований День пам'яті та примирення.

Тоді Ілля Кива назвав його "ще одним нащадком зрадників і фашизму" з Львівської області – "колиски українського фашизму".

Та на цьому скандальний проросійський депутат не зупинився. Коли на нього поскаржилися правоохоронцям, він заявив, що на Львівщині усі "ходять колонами, зігують і пролавляють нацистських злочинців".

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Денис Шмыгаль Скандал Новости Львова Служба безопасности Украины СБУ Российская пропаганда Илья Кива Офис генпрокурора Новости политики
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