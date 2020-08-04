Среднемесячная температура воздуха в июле в столице была выше, чем обычно и составила +21,9°С. Это превысило климатическую норму сразу на 2,6°С.

Такие итоги 3 августа опубликовала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +11,7°С;

жарче всего – 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла +32,7°С.

К теме В Карпатах лавинный сезон оказался аномальным: причины

В среднем за месяц было 8 дней с температурой воздуха выше 30°С. Кроме того, в обсерватории рассказали, что количество осадков составило лишь 53% от нормы.

Как отметили метеорологи, климатические нормы были пересмотрены "в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020)".