Из 112 канала ушли журналисты Гордон и Бацман: говорят, что из-за Медведчука

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 16 мая заявил, что прекращает свое сотрудничество с телеканалом "112 Украина". Похожее заявление о прекращении сотрудничества с каналом сделала и журналистка Олеся Бацман – ведущая программы "Бацман".

В прямом эфире "112 Украина" Гордон напомнил, что с 2017 года в субботу и воскресенье на телеканале выходила его авторская программа "ГОРДОН", а каждый четверг он был гостем программы "Вечерний прайм".

Читайте также: Медведчук – главный минус России, – Гордон

Гордон рассказал, что его пригласили вести программу гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов. При этом журналист утверждает, что свои программы для канала снимал бесплатно и имел полную свободу слова.

Однако Гордон настороженно отнесся к информации, что новым владельцем "112 Украина" стал бывший глава Администрации Президента, кум президента России Владимира Путина – Виктор Медведчук. А в последнее время на канале "112 Украина", как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи "русского мира".

"Очень много людей, которые пропагандируют идеи "русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я патриот своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук", – заявил Гордон.

Он отметил, что не имеет личных претензий к Медведчуку и не знаком с ним, но "мне очень плохо потому, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют "русский мир".

Читайте также: Украинский журналист Гордон объяснил, почему он так часто выступает в пропагандистском эфире

В последнее время ко мне все чаще подходят люди и говорят: "Вам не стыдно?" или: "Вы – человек Медведчука?" А я никогда не был человеком Медведчука, и мне действительно стыдно. Поэтому я принял тяжелое для себя решение: я больше не буду выходить на "112-м канале" и на канале NewsOne ни гостем, ни ведущим. Сегодня последний мой эфир,

– сказал журналист.

О прекращении сотрудничества с каналом заявила и журналистка Олеся Бацман в конце прямого эфира своей авторской программы "Бацман". Она заявила, что эфир 16 мая является последним и ее программа больше не будет выходить на 112-м канале.

"Дело в том, что в последнее время Виктора Медведчука и той идеологии, кремлевской идеологии, которую он пропагандирует, стало слишком много на канале. И я не вижу для себя возможности продолжать выходить на 112-м канале", – сказала Бацман.

Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео​