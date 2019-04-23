Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей: фото

В аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за фейковых заминирований эвакуировали около 800 человек. Взрывчатки на территории аэропорта не нашли.

23 апреля в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании. На место прибыли взрывотехники, патрульные, спасатели и медики. На время проверки территории полиция эвакуировала из аэропорта около 800 человек.

Фото с места события выложил в Facebook Михаил Поживанов.

Жуляни щойно евакуювали, кажуть надзвичайна ситуація. pic.twitter.com/73ktd264fc — ıʞsʍoɓuoɹʇs ɥsɐılǝ (@strng) 23 апреля 2019 г.

Через час в пресс-службе полиции сообщили, что никаких взрывчатых веществ в аэропорту и прилегающих территориях не было обнаружено. Кроме, того, полиция проверила и три терминала аэропорта "Борисполь" – там взрывчатки также не нашли.

Как показывает расписание на сайте аэропорта "Киев", все рейсы по состоянию на 13:30 прибывают и вылетают вовремя.