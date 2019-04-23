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      Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей: фото

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      Аэропорт "Киев"
      Аэропорт "Киев" / facebook.com/vip.iev

      В аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за фейковых заминирований эвакуировали около 800 человек. Взрывчатки на территории аэропорта не нашли.

      23 апреля в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании. На место прибыли взрывотехники, патрульные, спасатели и медики. На время проверки территории полиция эвакуировала из аэропорта около 800 человек.

      Фото с места события выложил в Facebook Михаил Поживанов.

      Через час в пресс-службе полиции сообщили, что никаких взрывчатых веществ в аэропорту и прилегающих территориях не было обнаружено. Кроме, того, полиция проверила и три терминала аэропорта "Борисполь" – там взрывчатки также не нашли.

      Как показывает расписание на сайте аэропорта "Киев", все рейсы по состоянию на 13:30 прибывают и вылетают вовремя.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины авиация Транспорт Чрезвычайное происшествие Полиция Новости Киева
      Источник: 24 канал
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