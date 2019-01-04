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      Из чего делают крабовые палочки и можно ли назвать их полезными

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      Из чего делают крабовые палочки
      Из чего делают крабовые палочки / socportal.info

      Крабовые палочки сделаны из сурими – свежей рыбы, из которой забрали кости, вымыли жиры и лишние кусочки, а затем измельчили на пасту.

      Об этом пишет Healthline.

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      Издание отмечает, что в эту пасту, кроме рыбы, другие ингредиенты измельчают и затем термически обрабатывают и сжимают в форму крабовых палочек. Хотя крабовые палочки изготавливают из морепродуктов, в общем в них нет крабов.

      Сайда – это рыба, которая обычно используется, чтобы делать сурими. Но настоящий краб обладает гораздо большим количеством питательных веществ по сравнению с крабовыми палочками.

      Также у настоящего краба по сравнению с палочками гораздо больше различных витаминов и минералов, включая витамин В12, цинк и селен. Частично это связано с тем, что некоторые питательные вещества промывают во время обработки сурими.

      Сайда
      Сайда – рыба, из которой делают крабовые палочки

      С другой стороны, настоящий краб склонен иметь больше натрия по сравнению с "имитированным". А еще в палочки и настоящий краб часто добавляют соль, количество соли зависит от бренда.

      Настоящий краб богат жирными кислотами Омега-3 по сравнению с "имитированным".

      Выводы: несмотря на одинаковое количество калорий, рыбные палочки имеют энергетическую ценность в углеводах, а настоящий краб – в белках. Также в нем большая концентрация омега-3, витаминов и минералов.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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