18:52
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Из "Черноморца" массово убегают игроки

      68 Читати новину українською
      Анатолий Диденко
      Анатолий Диденко / Footboom.com

      Одесский "Черноморец" прекратил сотрудничество с целым рядом футболистов.

      Клуб уже отпустил Анатолия Диденко, Евгения Смирнова, Роберта Мютзерса, Владислава Хомутова и Никиту Татаркова, сообщает odessa.online.

      Читайте также: Клуб УПЛ могут покинуть сразу 7 футболистов

      Кроме этих футболистов, "Черноморец" также расстался с Артуром Карнозой, Юрием Романюком и Дмитрием Безруком.

      Официальный сайт "моряков" пока не объявил о разрыве контрактов с этими футболистами.

      Напомним, что на зимний перерыв "Черноморец" ушел на предпоследнем, 11-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков и опережая на 4 балла последний "Арсенал-Киев".

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Черноморец
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      сегодня , 18:01 Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      Наталя Боднар 32
      Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      сегодня , 17:30 Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      Леонід Остальцев 46
      "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      сегодня , 17:06 "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      Борис Немировський 2828
      Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      сегодня , 16:03 Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      Сергій Лещенко 236
      Новый год в Киеве: какие улицы перекроют на праздники – детальная карта
      сегодня , 16:00 Новый год в Киеве: какие улицы перекроют на праздники – детальная карта
      92
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Дикань - гора. "Спартак" впервые побеждает. ВИДЕО
       12 апреля 2014 , 07:27
      Власти Севастополя запретили фанатам клуба СКЧФ проводить митинг
       9 декабря 2014 , 14:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук