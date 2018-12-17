Из "Черноморца" массово убегают игроки

Одесский "Черноморец" прекратил сотрудничество с целым рядом футболистов.

Клуб уже отпустил Анатолия Диденко, Евгения Смирнова, Роберта Мютзерса, Владислава Хомутова и Никиту Татаркова, сообщает odessa.online.

Читайте также: Клуб УПЛ могут покинуть сразу 7 футболистов

Кроме этих футболистов, "Черноморец" также расстался с Артуром Карнозой, Юрием Романюком и Дмитрием Безруком.

Официальный сайт "моряков" пока не объявил о разрыве контрактов с этими футболистами.

Напомним, что на зимний перерыв "Черноморец" ушел на предпоследнем, 11-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков и опережая на 4 балла последний "Арсенал-Киев".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24