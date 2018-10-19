"Без документов не ходите" : к чему готовиться крымчанам после теракта в Керчи

Здравствуй, Крым! Ну что, дорогие крымчане, в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни.

Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" – это контр-террористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов – вокзалов и аэропортов особенно – автобусных станций, рынков, концертов и вообще.

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Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится. О том, что там обязательно начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно.

Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. 25 лет вы и слов-то таких не слышали – теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, Хизб-уб-Тахрир, экстремизм, штурм, газ... А теперь – это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни.

Все прелести полицейской империи к вашим услугам. Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье. Я не злорадствую. И сейчас – действительно сочувствую. Это ужасный теракт. Но мы это все пережили. Мы это все знаем уже. И вам говорили – будет именно так.

Хоть о своих детях подумайте. Но нет. Вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, "путин-путин-путин". Ну, что я могу сказать. А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО. На самом деле, это – еще только начало. Самый легкий день был сегодня. Вот следующая строчка из моего письма:

Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда без документов не выходите!

Выучите и ее тоже. Пригодится. Добро пожаловать в гавань. А вас предупреждали. Вас же предупреждали?

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