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      Из двигателя летели искры: в США экстренно сел пассажирский самолет – видео

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      В США экстренно сел самолет / Скриншот с видео

      Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Нью-Йорке. Причина – проблемы с двигателем. В результате инцидента никто не пострадал.

      Об аварийной посадке сообщили в авиакомпании, пишет NJ.

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      Проблемы с двигателем вынудили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в международном аэропорту Ньюарка,
      – говорится в сообщении.

      Самолет безопасно приземлился, никто из пассажиров не пострадал. В ближайшее время их отправят в Лос-Анджелес другим рейсом.

      Во время полета пассажирка сняла на видео, как из одного из двигателей начали вылетать искры. Произошло это вскоре после взлета.

      В США самолет экстренно сел: смотрите видео

      сша літак
      Карта аэропорта Ньюарк / Скриншот из GoogleMaps

      Что известно об аэропорте Ньюарк-Либерти? Основной аэропорт, который обслуживает штат Нью-Джерси. Расположен между городами Ньюарк и Элизабет. Является собственностью городов Элизабет и Ньюарк, а также арендован и эксплуатируется управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости США авиация Чрезвычайное происшествие
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