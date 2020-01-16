Из двигателя летели искры: в США экстренно сел пассажирский самолет – видео
Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Нью-Йорке. Причина – проблемы с двигателем. В результате инцидента никто не пострадал.
Об аварийной посадке сообщили в авиакомпании, пишет NJ.
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Проблемы с двигателем вынудили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в международном аэропорту Ньюарка,
– говорится в сообщении.
Самолет безопасно приземлился, никто из пассажиров не пострадал. В ближайшее время их отправят в Лос-Анджелес другим рейсом.
Во время полета пассажирка сняла на видео, как из одного из двигателей начали вылетать искры. Произошло это вскоре после взлета.
В США самолет экстренно сел: смотрите видео
Карта аэропорта Ньюарк / Скриншот из GoogleMaps
Что известно об аэропорте Ньюарк-Либерти? Основной аэропорт, который обслуживает штат Нью-Джерси. Расположен между городами Ньюарк и Элизабет. Является собственностью городов Элизабет и Ньюарк, а также арендован и эксплуатируется управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси.