Из двигателя летели искры: в США экстренно сел пассажирский самолет – видео

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Нью-Йорке. Причина – проблемы с двигателем. В результате инцидента никто не пострадал.

Об аварийной посадке сообщили в авиакомпании, пишет NJ.

Обратите внимание: Ernest Airlines прекратила полеты раньше, чем обещала: как вернуть потраченные на билеты деньги

Проблемы с двигателем вынудили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в международном аэропорту Ньюарка,

– говорится в сообщении.

Самолет безопасно приземлился, никто из пассажиров не пострадал. В ближайшее время их отправят в Лос-Анджелес другим рейсом.

Во время полета пассажирка сняла на видео, как из одного из двигателей начали вылетать искры. Произошло это вскоре после взлета.

В США самолет экстренно сел: смотрите видео

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O — Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020



Карта аэропорта Ньюарк / Скриншот из GoogleMaps

Что известно об аэропорте Ньюарк-Либерти? Основной аэропорт, который обслуживает штат Нью-Джерси. Расположен между городами Ньюарк и Элизабет. Является собственностью городов Элизабет и Ньюарк, а также арендован и эксплуатируется управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси.