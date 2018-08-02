11:25
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, 1 августа
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, 1 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Из Финляндии хотят депортировать супружескую пару крымчан за их российские паспорта

154 Читати новину українською
Финляндия не признает российские паспорта у крымчан
Финляндия не признает российские паспорта у крымчан / shutterstock.com

Жителям оккупированного полуострова Натальи Кушнаренко и Михаилу Бережном финская власть выдала документ, в котором говорится, что страна не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму. Поэтому супругов должны депортировать в Украину.

Семья приехала в страну в сентябре 2017 года по туристическим визам, которые им выдали в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, пишет "Радио Свобода".

Читайте также: В Финляндии из самолета выгнали женщину, которая протестовала против депортации

В Финляндии крымчане зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. Но взамен получили официальный документ о непризнании в стране российских паспортов, выданных в аннексированном Крыму.

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров считает, что Кушнаренко и Бережному по российским заграничным паспортам выдали финские туристические визы и пустили в страну через человеческий фактор.

Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора. Ежегодно в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, которое запрещает выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует – это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращение украинской стороны,
– прокомментировал он.

Кроме того, посол подчеркнул, что в таких вопросах последнее слово остается не за консульством, а миграционной службой.

Когда финская миграционная власть поняла, откуда приехали эти лица и что это та самая серия документов, которые выдаются именно в Крыму, они обратились к рекомендациям нашего МИДа. Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства,
– добавил Олефиров.

Теги: Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Финляндия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасное животноводство: спасет ли украинцев новое, но устаревшее законодательство
сегодня, 09:01 Опасное животноводство: спасет ли украинцев новое, но устаревшее законодательство
Тетяна Бучок
Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия
сегодня, 08:40 Наталья Поклонская так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия
Павло Казарін
Главные новости 1 августа: кто убил Олешко, в Киеве изменились тарифы, новые номерные знаки
сегодня, 08:08 Главные новости 1 августа: кто убил Олешко, в Киеве изменились тарифы, новые номерные знаки
За Украину 100 лет назад воевали добровольцы, – писатель Максим Бутченко
1 августа, 22:01 За Украину 100 лет назад воевали добровольцы, – писатель Максим Бутченко
Ілля Лукаш
ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
1 августа, 21:03 ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
Анастасія Можаровська
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В непризнанной Абхазии обстреляли автомобиль с президентом
 22 февраля 2012 , 07:58 6
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук