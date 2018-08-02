Из Финляндии хотят депортировать супружескую пару крымчан за их российские паспорта

Жителям оккупированного полуострова Натальи Кушнаренко и Михаилу Бережном финская власть выдала документ, в котором говорится, что страна не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму. Поэтому супругов должны депортировать в Украину.

Семья приехала в страну в сентябре 2017 года по туристическим визам, которые им выдали в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, пишет "Радио Свобода".

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В Финляндии крымчане зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. Но взамен получили официальный документ о непризнании в стране российских паспортов, выданных в аннексированном Крыму.

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров считает, что Кушнаренко и Бережному по российским заграничным паспортам выдали финские туристические визы и пустили в страну через человеческий фактор.

Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора. Ежегодно в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, которое запрещает выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует – это просто добрая воля стран-членов Европейского союза в ответ на обращение украинской стороны,

– прокомментировал он.

Кроме того, посол подчеркнул, что в таких вопросах последнее слово остается не за консульством, а миграционной службой.

Когда финская миграционная власть поняла, откуда приехали эти лица и что это та самая серия документов, которые выдаются именно в Крыму, они обратились к рекомендациям нашего МИДа. Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства,

– добавил Олефиров.