Из харьковского СИЗО сбежал молодой арестант: фото

В четверг вечером, 29 марта, в Харькове из учреждения исполнения наказаний №27 (харьковское СИЗО) сбежал арестованный человек. Он уже был ранее осужденным за совершение преступления.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

Отмечается, что сразу после происшествия сотрудники СИЗО сообщили о происшествии в правоохранительные органы и Министерство юстиции. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия.

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Беглецом оказался 23-летний Александр Яровой – уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области.

Яровой был арестован 23 марта Валковским райсудом по подозрению в незаконном завладении транспортным средством, совершенном группой лиц.

Беглец из харьковского СИЗО Александр Яровой