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      Из художника в шеф-повара: есть ли что-то съедобное в кулинарной книге Сальвадора Дали

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      Сальвадор Дали в детстве мечтал быть поваром
      Сальвадор Дали в детстве мечтал быть поваром / lifestyle.sapo.pt

      В детстве Сальвадор Дали хотел стать поваром. Мечта не сбылась, чему ценители творчества художника благодарны, но собственную кулинарную книгу Дали все же выпустил.

      Сальвадор Дали любил устраивать необычные званые ужины – с замысловатым дресс-кодом, декором, сюрреалистической сервировкой стола, живыми существами, которые бегали или летали вокруг гостей. Из-за помпезности и театрализованности действа прием пищи превращался в настоящий перформанс.

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      Кулинарная книга Дали Le Diners De Gala

      Собственно, кулинарная книга Дали Le Diners De Gala, которая вышла в 1973 году, тоже "с сумасшедшинкой". Она содержит 136 рецептов, обильно проиллюстрированных работами художника. Здесь и гора из раков, которую украшает женщина с отрубленными руками, щедро заливающая блюдо кровью; и печеная утка, напоминающая череп, и рыба с антропоморфным телом.


      Иллюстрация Дали к книге рецептов


      Иллюстрация Дали к книге рецептов

      Названия рецептов не менее эксцентричные – "Тысячелетние яйца", "Котлеты из телятины, фаршированные улитками", "Лягушачьи чебуреки", "Ириски с шишками".


      Иллюстрация Дали к книге рецептов

      Очевидно, приготовленная по рецептам Дали пища была съедобной, однако к здоровому питанию никакого отношения не имела. О чем и предупредил автор во вступительном слове.

      "Книга Le Diners De Gala с её заповедями и иллюстрациями, однозначно, посвящена наслаждению вкусом. Не ищите здесь диетических формул. Мы намерены игнорировать всякие графики и таблицы, через которые химия закралась в кулинарию. Если вы последователь одного из учений о подсчёте калорий, превращающих радость приёма пищи в разновидность наказания, сейчас же закройте эту книгу; она для вас слишком живая, слишком агрессивная, слишком дерзкая", – отметил Дали.


      Иллюстрация Дали к книге рецептов

      Но как бы там не было, несколько рецептов из книги тогда позаимствовали даже лучшие рестораны Парижа.


      Иллюстрация Дали к книге рецептов

      Книга вышла тиражом всего в 400 экземпляров и считалась редкостью. Издали ее только один раз. Более 40 лет сохраненные экземпляры продавали за сотни долларов. Но в 2016 году издательство Taschen положило конец такому бизнесу, переиздав книгу Дали. Сейчас ее можно купить за 45 евро.


      Книгу Дали Le Diners De Gala не переиздавали более 40 лет


      Кулинарная книга Дали Le Diners De Gala

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      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
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