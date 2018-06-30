Из какой страны происходят наиболее недовольные туристы: интересный рейтинг

Оказывается, заядлые путешественники могут быть еще большими критиками и требовательными персонами в своих путешествиях. Как оказалось, представители Испании являются наиболее недовольными путешественниками в мире.

Такой неожиданный и интересный рейтинг составил онлайн-сервис Reward Expert.

При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание около 3,5 миллиона отзывов об отелях, в которых останавливались путешественники в 70 странах мира. После тщательных подсчетов и исследований именно испанские, ирландские и исландские туристы были объявлены самыми требовательными в мире путешественниками.

Читайте также: Объявлен рейтинг 50 лучших ресторанов мира 2018 года: красноречивые фото

Представители Испании является наиболее недовольными путешественниками в мире

Следом за ними идут представители Италии и Болгарии. В общем, в десятку первых также вошли туристы из Зимбабве, Дании, Турции, Ирана и Литвы.

Компания также составила рейтинг самых счастливых туристов в мире. Первые строчки заняли представители России, Сербии и Ливана. Следующие места в первой десятке заняли путешественники из Австралии, Беларуси, Израиля, Грузии, Иордании, США и Колумбии.