Из Киева до Риги на поезде: известна дата, цена и маршрут

Из Киева начнет курсировать поезд "четырех столиц", которым через Минск и Вильнюс можно будет доехать до столицы Латвии Риги.

Поезд стартует 28 сентября из Киева.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба ведомства.



17 июля украинский чиновник принял участие в заседании Межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, которое происходило во Львове.



Омелян отметил, что вступление в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стало дополнительным импульсом для активизации украинского-литовского сотрудничества.



Он добавил, что это сотрудничество уже дает свои плоды.

Мы имеем поезд четырех столиц (Рига – Вильнюс – Минск – Киев), который стартует 28 сентября из Киева. Мы будем иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов,

– подчеркнул министр.

Ранее в Мининфраструктуры анонсировали стоимость билета в купе из Киева до Риги будет составлять примерно 1855 гривен (59 евро).

В конце июня стало известно о запуске поезда, который соединит Львов и польский Люблин.