Из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд: видео
В четверг, 25 октября, из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд. Однако полноценное курсирование эскпресса стартует с ноября.
Поезд уже опробовал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и опубликовал в Twitter соответствующее видео.
24 канал сообщал, что в сентябре на Центральном вокзале Киева железнодорожники начали строить платформу возле пути №14, откуда будут отправляться рельсовые автобусы до аэропорта "Борисполь".
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Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт "Борисполь". В феврале – проект, в мае – начало работ, в октябре – тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса,
– говорится в сообщении главы правительства.
Гройсман добавил, что проект стоил около 580 миллионов гривен.
"Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного "Воздушного экспресса" в 2010 году составлял 3,2 миллиарда гривен", – написал премьер.