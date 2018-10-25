В четверг, 25 октября, из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд. Однако полноценное курсирование эскпресса стартует с ноября.

Поезд уже опробовал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и опубликовал в Twitter соответствующее видео.

24 канал сообщал, что в сентябре на Центральном вокзале Киева железнодорожники начали строить платформу возле пути №14, откуда будут отправляться рельсовые автобусы до аэропорта "Борисполь".

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Едем железнодорожным экспрессом в аэропорт "Борисполь". В феврале – проект, в мае – начало работ, в октябре – тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса,

– говорится в сообщении главы правительства.

Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

Гройсман добавил, что проект стоил около 580 миллионов гривен.

"Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного "Воздушного экспресса" в 2010 году составлял 3,2 миллиарда гривен", – написал премьер.

Проект коштував близько 580 млн грн. Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумнозвісного «Повітряного експресу» в 2010 році складав 3,2 млрд грн. pic.twitter.com/ILVvinczT1 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.