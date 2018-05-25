Из колонии на Харьковщине сбежал заключенный: в полиции просят быть бдительными

Из Дергачевской исправительной колонии на Харьковщине сбежал заключенный. В полиции просят сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемого.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

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Полиция разыскивает Андрея Сергийчика, 1975 года рождения. 25 мая мужчина самовольно покинул Дергачевскую исправительную колонию. Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза зеленые. Был одет в светлые спортивные брюки, футболку, светлые кроссовки, кожаную куртку,

– говорится в сообщении.

Правоохранители просят граждан, которым известна любая информация о местонахождении разыскиваемого, обращаться к Дергачевскому отделу полиции по телефонам 0576320888, 050-34-44-072, 102 или другим удобным образом.