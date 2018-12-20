Из колонии освободился криминальный авторитет "Арчи": его сразу же выдворили из Украины

В четверг, 20 декабря, сотрудники Управления стратегических расследований Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области по решению суда выдворили из страны криминального авторитета по прозвищу "Арчи".

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Читайте также: Неизвестные в балаклавах и с битами напали на активиста, который свидетельствовал по делу Гандзюк, – нардеп

Осужденный, который последние три года отбывал наказание в Шепетовской исправительной колонии, является гражданином Грузии. За решетку его посадили за совершение разбойных нападений в Ровненской области.

До освобождения "Арчи" планировал остаться в Украине, но его депортировали в Грузию.

Сегодня пошел первый, а в новом году все иностранные преступники-"туристы" после освобождения поедут в свои страны. Мы в этом им будем очень помогать,

– написал Аброськин.