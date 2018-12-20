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      Из колонии освободился криминальный авторитет "Арчи": его сразу же выдворили из Украины

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      До депортации "Арчи" планировал остаться в Украине после освобождения из колонии
      До депортации "Арчи" планировал остаться в Украине после освобождения из колонии / Соцсети

      В четверг, 20 декабря, сотрудники Управления стратегических расследований Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области по решению суда выдворили из страны криминального авторитета по прозвищу "Арчи".

      Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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      Осужденный, который последние три года отбывал наказание в Шепетовской исправительной колонии, является гражданином Грузии. За решетку его посадили за совершение разбойных нападений в Ровненской области.

      До освобождения "Арчи" планировал остаться в Украине, но его депортировали в Грузию.

      Сегодня пошел первый, а в новом году все иностранные преступники-"туристы" после освобождения поедут в свои страны. Мы в этом им будем очень помогать,
      – написал Аброськин.

       

      Теги: Криминальные новости Ровно Полиция
      Источник: 24 Канал
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