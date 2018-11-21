Из коры и отходов: уникальное свидетельство геноцида украинцев – хлеб, который пережил Голодомор

В Украине продолжаются памятные дни Голодомора. В Центральном государственном архиве общественных объединений к 85-й годовщине геноцида представили уникальную находку – кусочки хлеба, которые пережили голод 1932-1933 годов.

Окаменевшие почерневшие крошки за экспонатным стеклом – хлеб, который пережил больше восьми десятилетий.

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Из чего он сделан, доподлинно неизвестно – это еще должны выяснить эксперты. "Это и жолудевая кора, и какие-то картофельные отходы. И так далее", – пояснил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.



Окаменевшие почерневшие крошки – это хлеб, который пережил больше восьми десятилетий

Эти крошки исследователи нашли случайно. Пищу, пережившую Голодомор, очевидец преступления, Киевский учитель пения Алексей Сорокин, хранил сознательно, о чем написал в письме: "этот образец хлеба оставляю своим детям как поучение – насколько страшен голод".



Письмо потомкам учителя пения Алексея Сорокина, которое случайно нашли в архиве

О памятнике узнала советская власть, и испугалась, что хлеб, изготовленный из суррогатов, в будущем используют как вещественное доказательство.

Следствие имеет информацию, что вы хранили эти экспонаты с контрреволюционной целью, используя их как наглядный пример для агитации против советской власти,

– говорится в архивном деле в отношении Сорокина.

В этих строках – признание властью своей вины. И ей было чего бояться.



Харьков, 1933. Тела умерших от голода украинских селян

Ведь последствия Голодомора ужасны: по подсчетам демографов от четырех до семи миллионов погибли в результате искусственно созданного голода.

Занесение районов и населенных пунктов на "черные доски", блокирование их войсками, недопущение выезда населения за пределы этих территорий, полное изъятие продуктов питания и запрет торговли,

– напомнил, что тогда происходило Денис Чернышов.

В 1941 году украинца Сорокина отправили на пять лет в Красноярский край. Но пережил ли ссылку отстаиватель правды – неизвестно.

Напомним, в Венгрии в центре города Сегеда на Домской площади состоялось открытие памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Что такое Голодомор? Это геноцид украинской нации, совершенный руководством Советского Союза в 1932-1933 годах с целью усмирения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления режиму и попыток построения самостоятельного, независимого от Москвы Украинского Государства. Спланированная конфискация урожая зерновых и всех других продуктов питания у крестьян представителями советской власти непосредственно привела к убийству крестьян голодом в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу, в то же время отказываясь принимать оттуда помощь для голодающих.