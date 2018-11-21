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      Из коры и отходов: уникальное свидетельство геноцида украинцев – хлеб, который пережил Голодомор

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      В Украине продолжаются памятные дни Голодомора. В Центральном государственном архиве общественных объединений к 85-й годовщине геноцида представили уникальную находку – кусочки хлеба, которые пережили голод 1932-1933 годов.

      Окаменевшие почерневшие крошки за экспонатным стеклом – хлеб, который пережил больше восьми десятилетий.

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      Из чего он сделан, доподлинно неизвестно – это еще должны выяснить эксперты. "Это и жолудевая кора, и какие-то картофельные отходы. И так далее", – пояснил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

      Голодомор
      Окаменевшие почерневшие крошки – это хлеб, который пережил больше восьми десятилетий

      Эти крошки исследователи нашли случайно. Пищу, пережившую Голодомор, очевидец преступления, Киевский учитель пения Алексей Сорокин, хранил сознательно, о чем написал в письме: "этот образец хлеба оставляю своим детям как поучение – насколько страшен голод".

      Голодомор
      Письмо потомкам учителя пения Алексея Сорокина, которое случайно нашли в архиве

      О памятнике узнала советская власть, и испугалась, что хлеб, изготовленный из суррогатов, в будущем используют как вещественное доказательство.

      Следствие имеет информацию, что вы хранили эти экспонаты с контрреволюционной целью, используя их как наглядный пример для агитации против советской власти,
      – говорится в архивном деле в отношении Сорокина.

      В этих строках – признание властью своей вины. И ей было чего бояться.

      Голодомор
      Харьков, 1933. Тела умерших от голода украинских селян

      Ведь последствия Голодомора ужасны: по подсчетам демографов от четырех до семи миллионов погибли в результате искусственно созданного голода.

      Занесение районов и населенных пунктов на "черные доски", блокирование их войсками, недопущение выезда населения за пределы этих территорий, полное изъятие продуктов питания и запрет торговли,
      – напомнил, что тогда происходило Денис Чернышов.

      В 1941 году украинца Сорокина отправили на пять лет в Красноярский край. Но пережил ли ссылку отстаиватель правды – неизвестно.

      Напомним, в Венгрии в центре города Сегеда на Домской площади состоялось открытие памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

      Что такое Голодомор? Это геноцид украинской нации, совершенный руководством Советского Союза в 1932-1933 годах с целью усмирения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления режиму и попыток построения самостоятельного, независимого от Москвы Украинского Государства. Спланированная конфискация урожая зерновых и всех других продуктов питания у крестьян представителями советской власти непосредственно привела к убийству крестьян голодом в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу, в то же время отказываясь принимать оттуда помощь для голодающих.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины История Голодомор Новости Киева
      Источник: 24 канал
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