13:50
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости науки и технологий
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Из космоса обнаружили огромную колонию пингвинов

605 Читати новину українською
Из космоса обнаружили огромную колонию пингвинов
Из космоса обнаружили огромную колонию пингвинов / Naked-science

Ученые, изучая снимки из космоса, наткнулись на огромную группу пингвинов Адели в крайней северной точке Антарктического полуострова.

Колония насчитывает примерно 1,5 миллиона особей. Животные населяют скалистый архипелаг "Островов опасности". Исследователи из Великобритании и США, которым принадлежит открытие, заявили, что эта находка стала для них полной неожиданностью, говорится в Scientific Reports.

Читайте также: Angry Birds существуют: фотограф из Финляндии делает удивительные фото птиц

Пингвин Адели — один из самых распространенных видов пингвинов. Названный французским исследователем Жюлем Дюмоном-Дюрвиль в честь жены Адели. Птица имеет средние размеры: длина туловища — около 70 см, вес — около 6 кг. Продолжительность жизни составляет в среднем 12 лет. Пингвин Адели гнездится на побережье Антарктиды и ближайших к материку островах, за этими пределами встречается крайне редко.

Как понятно из названия, "Острова опасности" ("Danger Islands") крайне труднодоступные и даже летом окружены толстым слоем льда. Чтобы подсчитать точное количество особей в обнаруженной колонии, ученые использовали беспилотники. Таким образом, ученые выяснили, что колония насчитывает 751 527 пар пингвинов Адели.

По словам исследователей, полученные данные имеют большое значение для науки, ведь раньше причины снижения численности пингвинов Адели на других участках полуострова были неизвестны. Благодаря выявлению новой колонии подтвердилась гипотеза о том, что это напрямую связано с сокращением площади морского льда, где живут ракообразные, которыми в основном питаются пингвины.

Ученые надеются, что эта территория теперь будет включена в охраняемую морскую зону Антарктики.

Теги: LifeStyle мир животных
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
242
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1488
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
502
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1205
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2525
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук