Из космоса обнаружили огромную колонию пингвинов

Ученые, изучая снимки из космоса, наткнулись на огромную группу пингвинов Адели в крайней северной точке Антарктического полуострова.

Колония насчитывает примерно 1,5 миллиона особей. Животные населяют скалистый архипелаг "Островов опасности". Исследователи из Великобритании и США, которым принадлежит открытие, заявили, что эта находка стала для них полной неожиданностью, говорится в Scientific Reports.

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Пингвин Адели — один из самых распространенных видов пингвинов. Названный французским исследователем Жюлем Дюмоном-Дюрвиль в честь жены Адели. Птица имеет средние размеры: длина туловища — около 70 см, вес — около 6 кг. Продолжительность жизни составляет в среднем 12 лет. Пингвин Адели гнездится на побережье Антарктиды и ближайших к материку островах, за этими пределами встречается крайне редко.

Как понятно из названия, "Острова опасности" ("Danger Islands") крайне труднодоступные и даже летом окружены толстым слоем льда. Чтобы подсчитать точное количество особей в обнаруженной колонии, ученые использовали беспилотники. Таким образом, ученые выяснили, что колония насчитывает 751 527 пар пингвинов Адели.

По словам исследователей, полученные данные имеют большое значение для науки, ведь раньше причины снижения численности пингвинов Адели на других участках полуострова были неизвестны. Благодаря выявлению новой колонии подтвердилась гипотеза о том, что это напрямую связано с сокращением площади морского льда, где живут ракообразные, которыми в основном питаются пингвины.

Ученые надеются, что эта территория теперь будет включена в охраняемую морскую зону Антарктики.