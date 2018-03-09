Из ночного клуба в Харькове эвакуировали полторы тысячи человек: в полиции назвали причину

В центре Харькова из ночного клуба Galaktika в связи с сообщением о вероятном заминировании эвакуировали 1500 человек, однако бомбу так и не нашли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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"Около 03:05 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице Августа, 23 в центральном Шевченковском районе города. На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1 700 кв. м площади помещения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено", – рассказали правоохранители.

Сейчас следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В Полиции добавили, что продолжают искать лиц, которые причастны к ложному ночному вызову.



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