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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Из ночного клуба в Харькове эвакуировали полторы тысячи человек: в полиции назвали причину

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В Харькове эвакуировали полторы тысячи посетителей ночного клуба
В Харькове эвакуировали полторы тысячи посетителей ночного клуба / hk.npu.gov.ua

В центре Харькова из ночного клуба Galaktika в связи с сообщением о вероятном заминировании эвакуировали 1500 человек, однако бомбу так и не нашли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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"Около 03:05 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице Августа, 23 в центральном Шевченковском районе города. На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1 700 кв. м площади помещения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено", – рассказали правоохранители.

Сейчас следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В Полиции добавили, что продолжают искать лиц, которые причастны к ложному ночному вызову.


В Харькове из-за "заминирования" эвакуировали посетителей ночного клуба


Полторы тысячи посетителей эвакуировали из ночного клуба из-за угрозы заминирования

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Харькова
Источник: 24 Кана
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