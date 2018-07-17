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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Из одесской колонии сбежали заключенные

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Побег из колонии Одессы
Побег из колонии Одессы / uanews.odessa.ua

В Одессе около 4:00 утра 17 июля из колонии сбежали трое заключенных.

Об этом говорится в сообщении главного управления полиции в Одесской области.

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Правоохранители разыскивают:

Запорожана Ивана 1997 года рождения, осужденного за кражу;

Кусписа Владислава 1995 года рождения, осужденного по статьям "Кража" и "Нарушение неприкосновенности жилища";

Загорняка Вячеслава 1992 года рождения, осужденного по статье "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом".

 

Теги: Новости Украины Новости Одессы Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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