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      Из Одессы в Будапешт за 15 евро: новый авиарейс от Ryanair

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      Ryanair - крупнейшая лоукост-авиакомпания Европы
      Ryanair - крупнейшая лоукост-авиакомпания Европы / Иллюстративное фото

      Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с 29 октября 2019 года откроет седьмое направление для полетов из Одессы. На этот раз за сравнительно небольшие деньги можно будет посетить столицу Венгрии – Будапешт.

      Рейсы из Одессы в Будапешт будут дважды в неделю: по вторникам и субботам. Об этом сообщила пресс-служба Ryanair. Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

      Ранее Ryanair обещала, что вдвое увеличит количество маршрутов за год

      К слову, ирландский лоукостер уже летает из Одессы в польский Краков, а с октября начнет летать в Берлин в Германию и в польские города Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань.

      Лоукост
      Сразу с первого рейса доступны дешевые билеты – от 15 евро (430 гривен)

      Отметим, что Ryanair крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, а в 2018 году Ryanair официально начала работать в Украине. В целом Ryanair осуществляет рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко. В арсенале компании – 434 самолета.

      К теме об авиации: 24 канал подготовил инфографику о самых пунктуальных авиакомпаниях в Украине

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Ryanair авиация
      Источник: 24 канал
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