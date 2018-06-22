Из оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию

С июля 2017 года по май 2018 года из оккупированного Крыма в Сирию российская власть поставила не менее 170 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает Reuters.

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Информационное агентство отмечает, что Сирия из-за боевых действий страдает от нехватки пшеницы, а западные трейдеры отказались работать с президентом страны Башаром Асадом.

Оккупационный "заместитель премьер-министра" Крыма Георгий Мурадов напомнил, что РФ не поддерживает режим санкций против Сирии, поэтому страны могут "свободно работать".

Судна доставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус, где у РФ есть военно-морская база. Другие грузы пошли в Ливан, после чего были перенаправлены в Сирию, уточняется в публикации.

При этом сирийская власть не может заплатить за зерно из Крыма деньгами, поэтому рассчитываются оливковым маслом и овощами.

Крым за последний год нарастил экспорт зерна в Сирию в рамках договоренностей, которые обеспечивают аннексированному РФ полуострову рынок сбыта для излишков урожая, а президенту Сирии Башару Асаду дают надежный источник поставок пшеницы,

– сообщает информагентство.

На запрос агентства относительно увеличения экспорта зерна из Крыма в Министерстве сельского хозяйства России ответили, что это стало возможным благодаря лучшим урожаям на фоне господдержки региона из РФ.

Украина считает, что поставки из Крыма нарушают западные санкции, поэтому подала жалобу в Международную морскую организацию, которая базируется в Лондоне.

Напомним, этим летом фермеры в степной части оккупированного Крыма, которая больше всего страдает от засухи, начали массово бурить скважины. Это поднимает уровень засоления (минерализации) грунтовых вод. Ранее 24 канал сообщил, что засуха в Крыму может привести к почасовой подаче воды на всей территории оккупированного полуострова.