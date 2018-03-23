Из-под матраса – на благо свое и экономики: что полезно знать о корпоративных облигациях

Украинцы имеют недостаточно знаний о возможностях финансовой системы в нашей стране, а потому не умеют правильно распоряжаться накопленем. От этого, в том числе, страдает и украинская экономика.

Не спешите махать рукой, мол, украинцы бедные, откуда у них деньги для хранения. По официальным данным Национального банка Украины, сегодня у украинцев накоплено более 304 миллиардов гривен, которые лежат под подушками, закопаны в садах и других тайниках. Это почти 41% бюджета Украины.

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Каждый день люди приносят в государственные банки испорченные купюры. Их не одна и не две, а целые чемоданы: или грызуны испортили, или сгорели, или зацвели и превратились в пыль. Это невероятные объемы, которые не просто не работают, а портятся,

– поделился собственным опытом работы в госбанках директор компании "ЭСКА Капитал" Александр Буковинский.

Основных причин, почему украинцы предпочитают спрятать деньги под матрас, а не вложить куда-то, две, и они взаимосвязаны: недоверие к финансовым учреждениям или элементарное незнание, какие финансовые инструменты есть, и как они работают. Поэтому если вы или ваши знакомые – именно такие люди, давайте разбираться вместе.

Куда можно нести капитал

Видов инструментов сохранения и приумножения капитала существует далеко не один, в частности, среди самых известных: банковские депозиты и ценные бумаги. Последние, в свою очередь, делятся еще на десятки категорий, в частности, в зависимости от характера финансовых обязательств, периода обращения, вида эмитентов и тому подобное. Последние классифицируют как ценные бумаги государства, муниципальных органов, банков, предприятий.

Распространенный во всем мире финансовый инструмент для привлечения долгосрочных денег – корпоративные облигации – нынче впервые в Украине взялся развивать средний бизнес. В частности, лизинговая компания ЭСКА Капитал первой в сегменте среднего бизнеса выпустила корпоративные облигации на сумму 30 млн гривен для физических лиц. Покупать бонды и сохранять с их помощью деньги может сейчас каждый гражданин страны. И это поможет вывести на рынок деньги, которые лежат под матрасами, и таким образом улучшит экономические показатели.

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Последние 10 лет из квартала в квартал и из года в год компания демонстрирует увеличение чистой прибыли, несмотря на кризисные явления в экономике. Таких компаний, как наша, в среднем бизнесе – много. Мы видим, что корпоративные облигации среднего бизнеса могут стать альтернативой для сбережения денег и инструментом для развития внутреннего рынка. С другой стороны, бум корпоративных облигаций уже происходит в течение последних пяти лет в развивающихся странах

– рассказал управляющий партнер ЭСКА Капитал Сергей Васьков.

Что такое корпоративные облигации

Это ценная бумага, выпускаемая корпорациями (юридическими лицами) для финансирования своей деятельности. Как правило, корпоративная облигация является долгосрочным долговым инструментом со сроком погашения больше года. Сейчас слово "бумага" в этом словосочетании – больше дань традиции, чем физическая форма. Современные облигации обычно в электронном виде.

Проще говоря: вы покупаете облигации какого-либо предприятия за определенную сумму. Через конкретный срок эта облигация должна быть погашена – вы получаете обратно свои деньги плюс проценты за то, что компания их использовала и получила с этого прибыль. Далее эти деньги можете потратить на свои нужды, или снова вложить в облигации или использовать их любым другим способом.

Какая и кому польза от корпоративных облигаций

Выгоду от такого сотрудничества получают несколько субъектов. Во-первых – вы как инвестор, не только сохраняете свои деньги от порчи, потери, инфляции и т. д, а еще и получаете проценты, то есть прибыль. Причем, здесь они значительно выше тех, что предлагают за депозиты в банках. Для примера, компания ЭСКА Капитал выпустила облигации с фиксированной процентной ставкой 19% годовых на три года.

Свои выгоды от продажи корпоративных облигаций получает и компания-эмитент: это привлечение длинных денег, что особенно важно для развития бизнеса в условиях, когда банки не спешат этот бизнес кредитовать.

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Третий выгодоприобретатель от активного корпоративного инвестирования – собственно, украинская экономика. По прогнозам специалистов, рынок корпоративных облигаций станет движущей силой для развития фондового рынка Украины и может укрепить экономику страны в целом. По подсчетам финансовых экспертов, потенциал фондового рынка составляет 200 млрд гривен.

Как купить облигации предприятия

Массовое распространение персональных компьютеров привело к тому, что все больше и больше людей начинают инвестировать в ценные бумаги через удобные программные приложения к смартфону или компьютеру, не выходя из своей квартиры, отметил основатель и президент инвестиционной Группы УНИВЕР Тарас Козак.

"Для инвестирования в корпоративные облигации физическому лицу нужно заключить два договора: на хранение бумаг и брокерское обслуживание. Физическое лицо не имеет права купить ценные бумаги без посредничества специализированного торговца ценными бумагами. Значит, надо встретиться с торговцем, заключить с ним указанные договоры, а потом вам объяснят, что делать дальше. Больше приходить к торговцу ценными бумагами не нужно, покупайте и продавайте через компьютер или смартфон. Процесс, как видите, совсем не сложный", – пояснил Тарас Козак.

Что касается выбора надежного эмитента для вкладчика – это вопрос первоочередной и ответственный. Александр Буковинский советует: для принятия решения по поводу облигаций, следует оценить ключевые финансовые показатели компании, в частности доходность по сравнению процента прибыли по отрасли, сколько лет компания работает на рынке. Также компания должна иметь четкую и понятную бизнес-модель, безупречную кредитную историю и репутацию, причем репутация акционеров также имеет важное значение.

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Государство и корпоративное инвестирование

Украинская власть тем временем создает правовую поддержку инвесторам и эмитентам. Представитель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Максим Либанов рассказал о намерениях Нацкомиссии перезапустить рынок корпоративных облигаций, доверие к которому было подорвано после кризиса 2008-2009 годов.

В 2016 году при поддержке ЕБРР мы проанализировали лучшую мировую практику по этому вопросу, наработали достаточно много законодательных изменений, которые имплементированы в рамках законопроекта 7055 "О рынках капитала и регулируемые рынки". Там есть отдельный раздел, который мы планируем посвятить именно корпоративным облигациям и урегулированию отношений между заемщиком денежных средств – эмитентом и кредитором – инвестором. В частности, этим законопроектом введение институтов приемной по выпуску облигаций и собрания собственников позволит дать инвесторам в корпоративные облигации новые инструменты защиты,

– уточнил Либанов.

Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак подчеркнул, что внутренний инвестор должен быть защищен. Но для быстрого развития рынка корпоративных облигаций в Украине также нужны истории успеха компаний-эмитентов.

"Очевидно, что сегодня первопроходцем этого направления становится средний бизнес. Первые успешные размещения корпоративных облигаций пробьют дорогу для многих других компаний и привлекут внимание отечественных инвесторов", – отметил нардеп.

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Перспективы для корпоративного инвестирования

Экономист, директор Deloitte Academy Ukraine Иван Каплан отметил, что предпосылкой создания потока домашних инвестиций в том числе и в корпоративные облигации, в первую очередь будет монетарная стабилизация: "Люди должны поверить в национальную валюту. То, что гривна последние год-два находится на примерно одном уровне – прекрасно. Но украинцы должны быть уверены, что она будет стабильной не год, не два, а 10-20 лет. Тогда они будут делать инвестиции в гривне".

Впрочем, специалисты сферы финансов сходятся во мнении, что корпоративные облигации являются одной из наиболее эффективных альтернатив для стимулирования роста украинского бизнеса. Мировой опыт (по данным журнала Financial Stability №30 по 2017 год) свидетельствует – такая практика используется уже более чем в 47 развивающихся странах. Поэтому Украина вполне может присоединиться к процессу, используя корпоративные облигации как удобную альтернативу кредитам для среднего бизнеса и банковским депозитам для граждан.

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