Из-под завалов дома в Магнитогорске удалось спасти домашних животных: трогательное видео
В российском Магнитогорске спасатели вытащили домашних животных из-под завалов обрушившегося в результате взрыва дома. Собаку и пять кошек передали хозяевам.
Об этом сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на администрацию российского города.
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Представитель ведомства рассказал, что спасатели попадали в квартиры через окна.
Люди обращались с просьбой спасти домашних животных. Были конкретные адреса и понимание, где спасать. Долго не могли вытянуть собаку, потому что она была напугана. Помогали ветеринары,
– сказал он.
Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. В связи со взрывом на территории Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в российском Магнитогорске 39 тел – всех их опознали.
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