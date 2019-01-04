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      Из-под завалов дома в Магнитогорске удалось спасти домашних животных: трогательное видео

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      В Магнитогорске с обрушенного дома спасли собаку и пять кошек
      В Магнитогорске с обрушенного дома спасли собаку и пять кошек / Фото из открытых источников

      В российском Магнитогорске спасатели вытащили домашних животных из-под завалов обрушившегося в результате взрыва дома. Собаку и пять кошек передали хозяевам.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на администрацию российского города.

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      Представитель ведомства рассказал, что спасатели попадали в квартиры через окна.

      Люди обращались с просьбой спасти домашних животных. Были конкретные адреса и понимание, где спасать. Долго не могли вытянуть собаку, потому что она была напугана. Помогали ветеринары,
      – сказал он.

      Напомним, в российском Магнитогорске утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме. Всего в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. В связи со взрывом на территории Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Российские спасатели извлекли из-под завалов дома в российском Магнитогорске 39 тел – всех их опознали.

      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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