Из популярных певцов выступит на дне рождения королевы Елизаветы II: интересные данные

До дня рождения королевы Великобритании осталось более 20 дней, а для монарха уже начали организовывать шумный праздник. Представители Елизаветы II уже предложили популярным певцам выступить на торжественном мероприятии.

21 апреля британской королеве исполнится 92 года. По такому случаю организаторы запланировали грандиозный концерт с участием ведущих артистов, передает E! News.

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Известно, что Елизавета II проведет неофициальное празднование в кругу ближайших родственников, также будет официальное празднование дня рождения британского монарха, который ежегодно отмечают в июне. Однако королева Великобритании решили немного разбавить традиционное празднование и провести торжественный концерт. Празднование состоится в лондонском зале Альберт-Холл.

В Великобританию пригласили знаменитых артистов, которые споют на мероприятии. В частности, на дне рождении Елизаветы II споют Том Джонс, Кайли Миноуг, Стинг, Крейг Дэвид, Шон Мендес, регги-певец Shaggy, Энн-Мари и группа Ladysmith Black Mambazo. Торжественный концерт будут транслировать на канале ВВС, поэтому все британцы и весь мир смогут увидеть королевские танцы.