Из "Приватбанка" массово забирают валюту из-за судебных баталий

В течение последних двух месяцев из"Приватбанка" клиенты забрали около 137 миллионов долларов и 27 миллионов евро. Однако в банке говорят, что таких клиентов не очень держат.

Причина оттока валюты – последние судебные решения, об этом сказала заместитель председателя правления "Приватбанка" Галина Пахачук.

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Она отметила, что первыми на возможные колебания валютного рынка реагируют клиенты, державшие валюту для сбережения. Они переводят свои активы из банка в сейф.

За два месяца эти клиенты забрали из банка около 137 миллионов долларов и 27 миллионов евро,

– сказала она.

По ее словам, на это повлиял информационный фон последних двух месяцев. Однако это встревожило не всех, потому что за апрель и май был отток ресурсов в основном в иностранной валюте.

Пахачук также отметила, что сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года. Поэтому в банке не очень удерживали таких клиентов.

Пахачук также сообщила, что подтвержденный аудитом долг связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний перед Приватбанком составляет 212 миллиардов гривен.

Как разворачиваются события вокруг "Приватбанка"?

• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура нарушала нормы законодательства.

• 19 апреля стало известно, что суд отменил решение НБУ по определению списка связанных с банком физических и юридических лиц.

• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

• 26 апреля выяснилось, что Коломойский подал еще 5 исков с целью отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

• 14 мая НБУ и "Приватбанк" выиграли в суде иски к компаниям, связанным с украинским олигархом Игорем Коломойским, которые требовали через суд освободить их от обязательств на сумму 2,6 миллиарда гривен.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что не намерен становиться на сторону бывших владельцев "Приватбанка". Он утверждает, что в этом вопросе будет защищать только интересы государства.