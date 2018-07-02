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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Из России хочет уехать каждый третий молодой человек:известно, куда больше всего хотят переехать

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Россияне мечтают о жизни в Германии, США и Испании
Россияне мечтают о жизни в Германии, США и Испании / hubs.ua

По результатам опроса, каждый третий молодой человек в России хочет уехать из страны. Россияне мечтают о жизни в Германии, США и Испании.

Такие данные обнародовали во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Отмечается, что каждый третий опрошенный в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы уехать из России на постоянное место жительства за границу.

Больше всего молодые россияне хотят эмигрировать в Германию, вторую позицию в этом рейтинге занимают США, а третью – Испания. Четвертую и пятую строчку предпочтительных мест для проживания заняли Канада и Италия соответственно.

В общем о желании выехать из России на постоянное место жительства в другую страну высказались 10% россиян. Первой такое желание выражает молодежь (среди 18-24-летних – 31%) и люди, которые путешествовали по миру последние 2-3 года (19-20%).

Теги: Новости политики Новости России социологическое исследование
Источник: 24 Канал
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