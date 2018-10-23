Из России в Украину попытались провезти мертвую женщину, выдавая ее за живую

Во вторник вечером, 23 октября, через границу с Россией в Украине на Харьковщине родня пыталась перевезти мертвую женщину, выдавая ее за живую. Инцидент произошел в пункте пропуска "Гоптовка".

Об этом в Facebook сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Согласно сообщению, автомобиль, в котором обнаружили мертвую женщину, имел российскую регистрацию и управлял им гражданин РФ. Пассажиром автомобиля был гражданин Украины, сын водителя.

Читайте также: Пожилая женщина пыталась пронести через украинскую границу около 50 смартфонов: фото

При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности, как живой человек. Уже потом после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ,

– говорится в сообщении Слободяна.

Правонарушители объяснили, что пытались перевезти в Украину труп женщины под видом пассажирки, чтобы похоронить ее в Запорожской области.

При этом российские правоохранители на этом же участке границы не увидели в перевозке трупа таким образом ничего удивительного, и выпустили авто с территории РФ.

Слободян отметил, что сейчас проводятся следственные действия, сообщение о происшествии направили в полицию.