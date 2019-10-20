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      Из сельского Народного дома в коворкинг: где ищут деньги и как убеждали чиновников

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      Простое село Красив во Львовской области превратится в современную коворкинговую платформу для работы и досуга. Ее обустроят в помещении старого Народного дома. Интересно, что и такая идея возникла у самих селян.

      Желающих помочь долго искать не пришлось. В селе есть обычный сельский Народный дом. Как и в каждом селе, здесь проводят все основные торжества.

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      коворкінг
      Народный дом в Красове // Фото Светлана Крыжановская Блинова

      И совсем скоро он станет коворкингом – это общесельское пространство, где можно будет почитать книгу, поработать, посетить кружок или просто пообщаться. Есть чилл-зона и коворкинг, то есть там можно поставить ноутбук и работать или пообщаться с окружающими.

      Фото "Коворкинга на селе", который разработали A. Space // Фото Светлана Крыжановская Блинова

       

      На самом деле много есть детей, которым некуда деться. Есть много взрослых тоже, желающих чем-то заняться, а у нас нет пространства для этого,
      – рассказала местная жительница Галина Думич.

      Такой проект инициировали жители села. Впоследствии его поддержали на уровне объединенной территориальной общины. Обустройство коворкинга будет стоить до трех миллионов гривен.

      Сейчас идейные вдохновители планируют отправиться на конкурс областных микропроектов. Хотят привлечь спонсоров и международные гранты. Предлагают здесь также аренду для крупных компаний.

      Команда может приехать, пойти прогуляться в лес, организовать пикник, поработать в коворкинге. Для ІТ-компании, например, три тысячи гривен аренды в день – это не большие деньги. Но это половина зарплаты руководителя Народного дома в селе,
      – сказал инициатор проекту Светлана Крыжановская-Блинова.

      Сейчас организаторы "Коворкинга" ищут первых арендаторов, которые смогут забронировать себе день в живописном месте.

      blog_ava
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      Автор: София Трощук
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Львова
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