Из семьи, в которой в результате пожара умер младенец, могут изъять другого ребенка

На Закарпатье в пожаре погибла девочка 2018 года рождения. Двое родителей оставили маленьких детей одних дома. Возле кровати, где лежал ребенок, оставили зажженную свечу, которая и стала источником пожара.

Правоохранители вместе с социальными службами проверяют условия проживания детей в доме и будут инициировать рассмотрение вопроса об исключении другого ребенка из семьи. Об этом сообщает полиция Закарпатья.

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Следователи при обследовании установили, что в доме отсутствуют какие-либо условия для проживания: ни газа, ни электроэнергии, ни водоснабжения.



Из семьи, где в результате пожара умер младенец, хотят изъять старшую девочку / Фото: Facebook

По словам правоохранителей, около 21:00 родители малолетней – 29-летний папа и 17-летняя мать, оставили на длительное время без присмотра двух своих детей, а сами ушли из дома. Возле кровати, где была малолетняя, оставили зажженную свечу, которая в дальнейшем стала источником возгорания кровати, в которой спал годовалый малыш. В результате, ребенок получил значительные ожоги, которые вероятно и стали причиной смерти. Вместе с ребенком дома находилась ее старшая сестренка, которая повреждений не получила.

Полиция открыла уголовное производство за злостное невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.