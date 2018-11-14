Из шоу-бизнеса в политику: кто из украинских звезд обладал мандатом и что из этого вышло

Представители украинского шоу-бизнеса иногда меняют творческую карьеру на кресло в Верховной Раде. Однако не всем хватает сил "отсидеть" в нем хотя бы до конца созыва. Рассказываем, кто из "звезд" испытывал себя в политике и чем это для них закончилось.

Святослав Вакарчук, НУ–НС



Святослав Вакарчук ушёл из Рады, "чтобы остаться собой"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в 2007 году стал депутатом Верховной Рады от блока "Наша Украина – Народная самооборона" (основатель – Виктор Ющенко), в списке которого он был под 15 номером. До этого певец выступал на концертах в поддержку Виктора Ющенко и принимал активное участие в Оранжевой революции.

Также исполнитель был членом Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации и членом групп по межпарламентским связям.

За первый год работы Вакарчук выступил в парламенте пять раз. Он не подавал законопроектов, только две поправки, одна из которых была учтена (в Закон "Об ограничении рекламы табака и алкоголя").

16 декабря 2008 года певец добровольно сложил депутатские полномочия и объяснил это решение тем, что "не хотел потерять себя".

Политическая жизнь страны сузилась до безжалостной борьбы за власть. Ее жертвами становятся не только моральные принципы, но и национальные интересы, о которых так часто говорят политики всех цветов и лагерей. При таких условиях единственный путь быть собой – это уйти,

– отметил Вакарчук .

Сейчас украинцы активно обсуждают возможные намерения Святослава Вакарчука баллотироваться в президенты, однако сам певец пока эту информацию не комментирует.

Руслана Лыжичко, "Наша Украина"



Руслана Лижичко "выдержала" в ВР чуть больше года

Певица, победительница Евровидения в 2004 году, Руслана с апреля 2006 года была №5 в списке депутатов от блока "Наша Украина" (учредитель – Виктор Ющенко). Она в это время также возглавляла подкомитет по вопросам информационного обеспечения европейской и евроатлантической интеграции Комитета по вопросам европейской интеграции. В июне 2007 года Руслана сложила депутатские полномочия.

Когда я почувствовала, что вокруг происходит только клоунада и цирк, я перестала ходить в парламент. И автоматически, когда Раду распустили, ушла оттуда и перекрестилась, решив, что в таких махинациях участия я больше принимать не буду,

– объяснила свое решение она.

Исполнительница известна своей активной поддержкой политических акций и митингов. В частности, во время Оранжевой революции в декабре 2004 года, она провела многочисленные встречи с депутатами парламента от разных стран в Страсбурге и два брифинга в зале Европарламента. Во время этих встреч Руслана призвала европейских наблюдателей посетить Украину на переголосовании второго тура президентских выборов.

Также она стала одной из ключевых фигур Евромайдана – в поддержку тогда оппозиционных сил певица фактически ежедневно проводила выступления, со сцены призывая людей не отступать и держаться вместе.

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Злата Огневич, "Радикальная партия"



Злата Огневич убеждена, что депутатам не интересна культура, потому что она "не приносит денег"

Певица Злата Огневич в ноября 2014 г. стал народным депутатом от фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко. Она возглавляла подкомитет по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

Исполнительница не голосовала за законопроект, который накладывал ограничения на право трансляции российских кинофильмов и законопроект об обязательном владение госслужащими украинским языком.

10 ноября 2015 года Злата Огневич сложила депутатские полномочия.

За последний год я вижу, как в этом парламенте вместо совместной законотворческой деятельности создаются непопулярные лоббистские законопроекты, ведется политическая война одной политической группировки с другой, отстаиваются интересы тех или иных хозяев. В такой ситуации культура и законотворчество никому не нужны, ведь она, ваш взгляд, не принесет тех денег, к которым вы все привыкли. А культура это не деньги, а гораздо больше. В этих обстоятельствах я, как культурный деятель, не вижу своей пользы,

– объяснила свое решение певица.

Таисия Повалий, "Партия регионов"



Таисия Повалий в Раде "прославилась" поездкой в Госдуму России

Певица Таисия Повалий в 2012 году заняла второе место в партийном списке "Партии регионов". В парламенте она также стала членом Комитета по вопросам культуры и духовности.

Тогдашний премьер-министр Николай Азаров объяснил второй номер Повалий тем, что "партии нужен человек, который бы представлял культуру Украины и была специалистом в культурной сфере".

17 сентября 2014 года вместе с группой депутатов "За мир и стабильность" Повалий посетила Госдуму России. Ряд украинских политиков назвали эту поездку "неуважением к Украине", а Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

После Революции Достоинства (в 2014 году) Таисия Повалий покинула ряды Партии регионов и занялась творческой карьерой.

Оксана Билозир, "Наша Украина", БПП



Оксана Билозир занимается политикой уже 16 лет

Артистка Оксана Билозир – одна из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, чью политическую карьеру можно назвать длительной. Певица была народным депутатом Верховной Рады от блока "Наша Украина" (2002 – 2012 год) и в разные годы возглавляла подкомитет по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений Комитета по иностранным делам, а также – подкомитет по евроатлантическому сотрудничеству.

Кроме того, Билозир в 2005 году была министром культуры и искусств (с февраля по май) и министром культуры и туризма Украины (май – сентябрь). В октябре 2005 года появилась информация об отравлении певицы. Она назвала это "покушением на жизнь" и по факту инцидента было возбуждено уголовное дело, однако впоследствии его закрыли по просьбе самой Билозир.

В мае 2016 года Оксану Билозир включили в список партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" под № 80. После досрочного прекращения депутатских полномочий Юрия Луценко, она стала народным депутатом.

Стоит отметить, что Оксана Билозир является крестной матерью двух дочерей Петра Порошенко – Александры и Евгении.

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Михаил Поплавский, "Воля народа"



На сцене Михаила Поплавского можно увидеть чаще, чем в ВР

"Поющий ректор" Михаил Поплавский впервые стал народным депутатом в 2002 году (выдвигался по Кировоградской области). Тогда же он был заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности. В общем, в течение 2002-2005 годов, Поплавский был членом депутатских фракций "Единая Украина" и "Трудовая Украина".

С 15 января 2014 года он – нардеп-самовыдвиженец по одномандатному округу (Черкасская область). Голосовал за законы о диктатуре, однако поддержал проект Постановления об осуждении применения насилия, которое привело к гибели мирных граждан Украины, а также Постановление о самоустранение Януковича от выполнения конституционных полномочий.

На парламентских выборах 2014 года вошел в депутатскую группу "Воля народа", в которой находится и сейчас.

По статистике посещений ВР, много заседаний депутат прогуливает.

Остап Ступка, "Украина – Вперед!"



Политическая карьера Остапа Ступки закончилась, фактически даже не начавшись

Актер Остап Ступка в августе 2012 года присоединился к партии Наталии Королевской "Украина – Вперед!", по списку которой баллотировался в Верховную Раду.

Свое решение идти в политику Ступка объяснил тем, что хочет способствовать развитию украинской культуры.

"В парламенте я не буду делать политику на культуре, а займусь развитием культурной политики. Я верю в будущее украинской культуры. У нас есть огромный потенциал для развития", – отмечал он.

Однако, по результатам парламентских выборов 2012 года, Наталия Королевская и ее соратники в Раду не попали.

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Политолог Василий Яблонский явление появления "звезд" в политике объясняет прежде всего тем, что руководители партий пытаются их использовать в своих целях.

Политики используют знаменитостей (не обязательно певцы, это могут быть известные врачи или другие люди популярных профессий) для усиления рейтинга и для демонстрации поддержки с их стороны. Это дает проценты для дальнейшего голосования на выборах. Однако мало кто из художников выдерживает эту деятельность – они не становятся полноценными депутатами, а скорее ширмой для того, чтобы привлекать избирателя,

– объяснил эксперт.

Он добавил, что сейчас среди украинских знаменитостей нет деятеля, который был бы способен не просто "влиться" в списки партий, а возглавить политическую силу: "Я не исключаю, что тот или иной действующий артист может влиться в определенную политическую команду. Но не представляю ситуацию, когда кто-то из них приводит эту команду с собой. Это звучит как фантастика. По крайней мере никто из знаменитостей сейчас не демонстрирует нужных качеств".

Недавно стало известно о том, что еще одна представительница украинского шоу-бизнеса решила заняться политикой. Так, в середине октября певица Анастасия Приходько заявила, что покидает сцену и присоединяется к "Батькивщине" Юлии Тимошенко.

Однако, она уже успела попасть в политический скандал: экс-певица покинула эфир программы "Рандеву" на "5 канале", когда ведущая начала спрашивать ее о "Новом курсе" Тимошенко. Также журналистка неоднократно ловила Приходько на манипуляционных заявлениях и заученных фразах.

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