00:02
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
29°C 16°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Из Сингапура в Нью-Йорк за 19 часов: что известно о самом длинном авиамаршруте

50 Читати новину українською
Singapore Airlines запускает самый длинный авиамаршрут
Singapore Airlines запускает самый длинный авиамаршрут / mainlymiles.com

Авиакомпания Singapore Airlines запускает самый длинный прямой рейс, который соединит Сингапур и Нью-Йорк.

Самым длинным безпересадочным рейсом можно будет воспользоваться, начиная с 11 октября, информирует издание avianews.com.

Читайте также: За шаг до космического туризма: компания Virgin успешно испытала корабль VSS Unity

19-часовой авиарейс соединит Сингапур с нью-йоркским аэропортом Ньюарк Либерти.

Расстояние почти в 17 тысяч километров авиалайнеры будут преодолевать за 18 часов 45 минут.

Для этого маршрута перевозчик заказал специальную модификацию самолета Airbus A350-900 ULR (Ultra Long Range) сверхбольшой дальности.

В целом компания намерена закупить до конца года семь воздушных судов такого типа.

На маршруте Сингапур – Нью-Йорк Singapore Airlines планирует использовать самолеты специальной компоновки.

Если обычные Airbus A350-900 рассчитаны на 253 кресла в салоне, то Airbus A350-900 ULR будет иметь лишь 161 место: 67 кресел будет размещено в бизнес-классе и 94 кресла в премиальном экономическом классе.

Читайте также: Названа самая дешевая авиакомпания мира

Обычного эконом-класса на таких рейсах не предусмотрено.

На сегодня Singapore Airlines обслуживает этот маршрут ежедневными рейсами с остановкой во Франкфурте.

К слову, беспересадочные рейсы по этому маршруту авиакомпания осуществляла до 2013 года на самолетах Airbus A340-500. Однако полеты были прекращены после возвращения этих воздушных судов производителю.

Теги: Новости Украины Нью-Йорк Сингапур авиация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 30 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1186
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук