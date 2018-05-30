Из Сингапура в Нью-Йорк за 19 часов: что известно о самом длинном авиамаршруте

Авиакомпания Singapore Airlines запускает самый длинный прямой рейс, который соединит Сингапур и Нью-Йорк.

Самым длинным безпересадочным рейсом можно будет воспользоваться, начиная с 11 октября, информирует издание avianews.com.

Читайте также: За шаг до космического туризма: компания Virgin успешно испытала корабль VSS Unity

19-часовой авиарейс соединит Сингапур с нью-йоркским аэропортом Ньюарк Либерти.

Расстояние почти в 17 тысяч километров авиалайнеры будут преодолевать за 18 часов 45 минут.

Для этого маршрута перевозчик заказал специальную модификацию самолета Airbus A350-900 ULR (Ultra Long Range) сверхбольшой дальности.

В целом компания намерена закупить до конца года семь воздушных судов такого типа.

На маршруте Сингапур – Нью-Йорк Singapore Airlines планирует использовать самолеты специальной компоновки.

Если обычные Airbus A350-900 рассчитаны на 253 кресла в салоне, то Airbus A350-900 ULR будет иметь лишь 161 место: 67 кресел будет размещено в бизнес-классе и 94 кресла в премиальном экономическом классе.

Читайте также: Названа самая дешевая авиакомпания мира

Обычного эконом-класса на таких рейсах не предусмотрено.

На сегодня Singapore Airlines обслуживает этот маршрут ежедневными рейсами с остановкой во Франкфурте.

К слову, беспересадочные рейсы по этому маршруту авиакомпания осуществляла до 2013 года на самолетах Airbus A340-500. Однако полеты были прекращены после возвращения этих воздушных судов производителю.