Из столичного метро навсегда исчезнут жетоны: когда ожидать и как платить

До 31 октября 2019 года из киевского метро полностью выведут жетоны. В дальнейшем платить за проезд можно будет только через электронные средства – проездные, карты метро, электронные билеты, банковские карты.

Пассажирам, которые редко используют метрополитен и привыкли к жетонам, рекомендуют оплачивать поездки картой метро. Об этом сообщили на официальном сайте Киевского метрополитена.

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"207 дней! Столько осталось до полного вывода жетонов из киевского метро. Последний день пользования – 31 октября. Далее будут использовать только электронные средства оплаты", – говорится в сообщении метрополитена на странице социальной сети Facebook.

Как оплачивать поездки, если нечасто пользоваться метро

Используя карточку метро, при ее пополнении одна поездка будет стоить 6,5 гривен. Срок действия карты автоматически продлевается на один год после каждого применения. Пополнять ее можно наличными в автоматах на каждой станции, а также в любой кассе. Карту можно вернуть в кассу, если ею не пользуешься.

Льготные категории

Льготники столицы пользуются подземкой исключительно по "Карточке киевлянина".



"Карточка киевлянина" – это именная многофункциональная электронная пластиковая карточка

Общегосударственные категории проходят через ручной контроль с оригиналом удостоверения. Нотариально заверенные копии не являются основанием для бесплатного проезда.

Условия для детей

Дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд.



Ученический билет, который школьники должны иметь для бесплатного проезда

Школьники столицы имеют такую возможность исключительно при наличии ученического билета. Ученики других городов оплачивают проезд на общих условиях. Основанием для бесплатного проезда школьников не является внешний вид, дневник или школьный рюкзак, а именно документ.

Электронный билет

В столице внедряется электронный билет. Оплатить его можно на каждой станции, воспользовавшись турникетом с соответствующей пометкой, а пополнить его есть возможность даже онлайн.

Для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте вводится единый е-билет. Больше не нужно передавать за проезд, отвлекать водителя или вспоминать, в каком кармане лежит отдельный проездной для каждого вида транспорта.

Купить и пополнить электронный билет можно:

На станциях Киевского метрополитена. В личном кабинете киевлянина. В терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click. KyivPayBot в Telegram и Facebook. KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

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Как пользоваться е-билетом?

Приобретя QR-билет или транспортную карту, его необходимо зарегистрировать в кабинете пользователя. Это и есть электронный билет, который в дальнейшем можно будет пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи.

Общественный транспорт будет оборудован валидаторами – специальными считывающими устройствами у дверей и внутри салонов общественного транспорта. Пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору – проезд оплачен.



Так будет выглядеть валидатор

У контролеров будут специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.