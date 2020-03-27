Из Украины же никто не поедет, так поеду я, – Лукашенко будет на параде 9 мая в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал приехать на парад ко Дню Победы 9 мая в Москве. Он также убежден, что из Украины точно никто не поедет.

Об этом Александр Лукашенко заявил 27 марта, сообщает агентство "Белта". Он снова назвал ситуацию, связанную с коронавирусом, психозом. И добавил, что также хочет посетить праздничные мероприятия в Беларуси.

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У меня часто спрашивают – а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Ясно, что из Украины никто не поедет,

– сказал он.

Что известно о параде 9 мая в Москве и поедут ли туда украинские депутаты

Подготовка к параду в Москве на 75-летие победы 9 мая идет полным ходом и не остановлена ​​из-за коронавируса. Среди защитных мероприятий, которые там приняли, – установление бактерицидных ламп, которые не убивают вирус.

Иностранным участникам парада придется пройти карантин дважды. А вот всем остальным три раза в день будут измерять температуру.

17 февраля 2020 года один из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что хочет, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве.

Кроме того Рабинович потребовал от украинских властей праздновать 9 мая. Депутат отметил, что украинцев хотят заставить праздновать дни рождения "фашистов", а также вернуть в "мракобесие нацизма".

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в парламенте, посоветовал Рабиновичу самому ехать в Москву на парад. И назвал эту инициативу нардепа позорной.

Как отмечают 8-9 мая в Украине?В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны.



Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

Рабинович требует праздновать 9 мая в Украине: смотрите видео​