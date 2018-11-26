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      Из-за агрессии РФ в Азове в Европарламенте обсудят ужесточение санкций против России

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      В Европарламенте обсудят ужесточение санкций против России
      В Европарламенте обсудят ужесточение санкций против России / Фото из открытых источников

      В Европейском парламенте обсудят возможность введения новых санкций против РФ из-за ее агрессии в Азовском море. Об этом 27 ноября, журналистам заявила евродепутат Ребекка Хармс.

      Об этом сообщает "Интерфакс".

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      По словам Хармс, неделю назад в Европарламенте состоялись дискуссии о возможной эскалации ситуации в Азовском море, в частности в Керченском проливе.

      Я и другие коллеги говорили о том, что в случае возможной эскалации необходимо ввести новые, более жесткие санкции. Из-за того, что произошло вчера и сегодня, эта дискуссия состоится снова, через несколько дней,
      – подчеркнула евродепутат.

      Она подчеркнула, что нельзя ничего не делать в ответ на нарушение международного морского права.

      Стоит отметить, что ночью 26 ноября МИД Украины обратилось с заявлением к союзникам Украины об усилении санкций и предоставлении военной помощи.

      "Обращаемся к нашим союзников и партнерам принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиления существующих санкций, а также предоставление Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ", – говорилось в заявлении .

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Санкции Европа Евросоюз Европарламент
      Источник: 24 Канал
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