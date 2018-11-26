Из-за агрессии РФ в Азове в Европарламенте обсудят ужесточение санкций против России
В Европейском парламенте обсудят возможность введения новых санкций против РФ из-за ее агрессии в Азовском море. Об этом 27 ноября, журналистам заявила евродепутат Ребекка Хармс.
Об этом сообщает "Интерфакс".
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По словам Хармс, неделю назад в Европарламенте состоялись дискуссии о возможной эскалации ситуации в Азовском море, в частности в Керченском проливе.
Я и другие коллеги говорили о том, что в случае возможной эскалации необходимо ввести новые, более жесткие санкции. Из-за того, что произошло вчера и сегодня, эта дискуссия состоится снова, через несколько дней,
– подчеркнула евродепутат.
Она подчеркнула, что нельзя ничего не делать в ответ на нарушение международного морского права.
Стоит отметить, что ночью 26 ноября МИД Украины обратилось с заявлением к союзникам Украины об усилении санкций и предоставлении военной помощи.
"Обращаемся к нашим союзников и партнерам принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиления существующих санкций, а также предоставление Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ", – говорилось в заявлении .
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.