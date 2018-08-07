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Из-за аномальной жары в Японии за три месяца госпитализировали свыше 71 тысячи человек

34 Читати новину українською
В Японии продолжается аномальная жара
В Японии продолжается аномальная жара / rbc.ua

В Японии из-за аномальной жары с мая по август госпитализировали свыше 71 тысячи человек.

Об этом со ссылкой на местные издания, передает УНН.

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Жара в Японии бьет все рекорды: за прошедшие три месяца 71 266 человек был госпитализирован с тепловыми ударами. Это почти на 15 тысяч пораженных больше предыдущего рекорда, который был установлен летом 2013 года.

В большинстве регионов Японии температура воздуха достигает +34...+35 градусов, в некоторых областях синоптики периодически фиксируют рост температуры до +40 градусов.

Больше всего от жары страдают пожилые люди: они не всегда могут проконтролировать, сколько времени пробыли на улице, а также экономят на кондиционерах.

Напомним, в июле непомерная жара в Японии унесла 40 жизней, тысячи людей были госпитализированы. Тогда столбики термометров поднялись до рекордного для Японии +41 градуса.

Теги: Япония Погода
Источник: 24 Канал
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