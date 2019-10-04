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      Из-за аварии самолета Ан-12 во Львове задержались несколько авиарейсов

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      Аэропорт "Львов" работает в штатном режиме после катастрофы самолета Ан12
      Аэропорт "Львов" работает в штатном режиме после катастрофы самолета Ан12 / 24 канал

      В аэропорту "Львов" из-за аварии грузового самолета Ан-12 была временно закрыта взлетно-посадочная полоса. Поэтому 3 авиарейса были задержаны, а еще 2 – перенаправлены в другие аэропорты.

      Задержанные рейсы в аэропорту "Львов":

      Читайте также: Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно

      • WIZZ WZZ6769 Львов – Берлин. Вылет был запланирован на 9:30, но задержался на 1:52 и отправился в 11:22.
      • BUKOVYNA BKV2095 Львов – Хургада. Вылет был запланирован на 10:15, но задержался на 3:35 и отправился в 13:50.
      • АЗУР ЭЙР UTN3211 Львов – Анталия. Вылет был запланирован на 11:20, однако задержался на 1:09 и отправился в 12:29.

      Кроме того, в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы до 10:00, в другие аэропорты было перенаправлено 2 рейса:

      1. BUKOVYNA BKV2080 Шарм-Эль-Шейх – Львов направили в Борисполь (вылетел из Борисполя в 11:12.
      2. VVA1118 Днепр – Львов направили в Ивано-Франковск (вылетел в 11:32).

      После открытия взлетно-посадочной полосы 2 перенаправленных рейса вернулись в аэропорт "Львов". Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы идут по расписанию.

      Смотрите впечатляющие видео спасательной операции после крушения самолета Ан12 под Львовом

      Что известно о крушении самолета Ан12 под Львовом?4 октября между Львовом и Сокольниками совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан12. Он направлялся из испанского Виго в турецкий Стамбул и планировал дозаправиться во Львове. Однако неподалеку от аэропорта "Львов" самолет исчез с радаров и совершил аварийную посадку. Авиасудно получило существенные повреждения, погибли 5 членов экипажа, еще 3 – в больнице (всех троих прооперировали). На данный момент следствие рассматривает 2 версии причин катастрофы: кончилось горючее и ошибка пилота.

      Читайте также: Авария Ан12 возле Львова: фамилии пострадавших

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Катастрофа Авария самолета под Львовом Новости Львова Транспорт авиация
      Источник: 24 канал
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