Из-за аварийной посадки самолета в "Борисполе" перенесли несколько рейсов: известны маршруты

Аварийное приземление самолета украинской авиакомпании Anda Air утром 11 июля в аэропорту "Борисполь" привело к задержке 5 следующих рейсов, которые этот лайнер должен был осуществлять в среду.

Утром 11 июля самолет украинской авиакомпании Anda Air, совершавший рейс Киев – Анталия, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту "Борисполь" из-за попадания птицы в один из двигателей.

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Туроператор Join UP, по заказу которого осуществлялся этот рейс, сообщил, что на время проведения технического осмотра самолета рейс ориентировочно должны были перенести на 14:30.



Из-за этой чрезвычайной ситуации было перенесено несколько следующих рейсов, которые 11 июля должен был осуществить этот самолет авиакомпании Anda Air.



В частности речь идет о таких рейсах:

SSV2086 Анталья — Винница – перенесен на 17:30

SSV2085 Винница — Анталья – перенесен на 21:00

SSV2078 Анталья — ​​Кривой Рог – перенесен на 00:30 12 июля

SSV2077 Кривой Рог — Анталья – перенесен на 3:55 12 июля

SSV2262 Анталья — ​​Киев – перенесен на 7:40 12 июля.

У туроператора также заверили, что туристам рейсов Анталья – Винница, Анталья – Кривой Рог, Анталья – Киев были продолжены проживание и питание в отелях за счет компании.

Утром 11 июля также стало известно, что около 170 украинцев не могут вылететь в Киев из аэропорта турецкой Антальи.