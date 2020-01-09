Из-за авиакатастрофы в Иране Зеленский записал обращение к украинцам и мировым лидерам: видео

Президент Украины Владимир Зеленский после срочного ночного совещания по авиакатастрофе украинского самолета в Иране записал видеообращение. В нем президент пообещал всю необходимую помощь родственникам погибших и рассказал об участии Украины в расследовании авиакатастрофы.

Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории Украины и всего мира, отметил Владимир Зеленский.

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Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины. Их семьям государство окажет всю необходимую помощь. 9 января объявлен днем национального траура,

– отметил украинский лидер.

Он отдельно назвал имена всех украинцев, погибших в авиакатастрофе:

Владимир Гапоненко;

Алексей Наумкин;

Сергей Хоменко;

Екатерина Статник;

Игорь Матьков;

Мария Микитюк;

Денис Лихно;

Валерия Овчарук;

Юлия Сологуб;

Елена Малахова;

Ольга Кобюк.

Президент также выразил соболезнования и семьям других погибших, которые были гражданами Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии.

"Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", – заверил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Он отметил, что расследование будет проводить Организация гражданской авиации Ирана, но в исламское государство уже прибыли 45 украинских специалистов.

Вскоре они отправятся к месту катастрофы. Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии. В частности, расшифровку "черных ящиков",

– рассказал глава государства.

Он также отметил, что в Иран отдельно прибыли представители ряда украинских ведомств:

СБУ;

СНБО;

ГСЧС;

Министерства обороны;

Министерства внутренних дел;

МИД.

"Это самые лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт в проведении экспертиз. Они же и осуществят идентификацию и репатриацию погибших украинцев", – подчеркнул Зеленский.

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Президент также отметил, что проведет телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества для установления истины. Он призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию авиакатастрофы.

По его словам, в Украине будут проведены внеплановые полные проверки состояния безопасности перевозок компании МАУ и других отечественных авиакомпаний.

Украинским гражданам рекомендовано воздержаться от полетов в этом регионе, а до выяснения всех обстоятельств нашим авиакомпаниям запрещены полеты в Иран и Ирак,

– заявил президент.



Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Отдельно он подчеркнул, что и до, и после вылета украинского самолета из аэропорта Тегерана спокойно летали воздушные суда других государств, в том числе и европейских – полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки.

"И напоследок: сейчас наше информационное пространство заполнено многочисленными теориями и домыслами. Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Он призвал всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категоричных оценок и непроверенных версий.

Это не тема для хайпа, "лайков" в соцсетях, сенсаций или конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта история должна научить всех нас – и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера – ценить человеческие жизни и делать это до того, как они так стремительно и болезненно обрываются,

– резюмировал глава государства.

Кроме того, президент побывал в аэропорту "Борисполь", где почтил жертв трагедии. Там он возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране.