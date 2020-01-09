09:08
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Из-за авиакатастрофы в Иране Зеленский записал обращение к украинцам и мировым лидерам: видео

      196 Читати новину українською
      Зеленский почтил погибших в авиакатастрофе в Иране / Фото: ОПУ

      Президент Украины Владимир Зеленский после срочного ночного совещания по авиакатастрофе украинского самолета в Иране записал видеообращение. В нем президент пообещал всю необходимую помощь родственникам погибших и рассказал об участии Украины в расследовании авиакатастрофы.

      Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории Украины и всего мира, отметил Владимир Зеленский.

      Важно! Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины. Их семьям государство окажет всю необходимую помощь. 9 января объявлен днем национального траура,
      – отметил украинский лидер.

      Он отдельно назвал имена всех украинцев, погибших в авиакатастрофе:

      • Владимир Гапоненко;
      • Алексей Наумкин;
      • Сергей Хоменко;
      • Екатерина Статник;
      • Игорь Матьков;
      • Мария Микитюк;
      • Денис Лихно;
      • Валерия Овчарук;
      • Юлия Сологуб;
      • Елена Малахова;
      • Ольга Кобюк.

      Президент также выразил соболезнования и семьям других погибших, которые были гражданами Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии.

      "Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", – заверил Владимир Зеленский.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

      Он отметил, что расследование будет проводить Организация гражданской авиации Ирана, но в исламское государство уже прибыли 45 украинских специалистов.

      Вскоре они отправятся к месту катастрофы. Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии. В частности, расшифровку "черных ящиков",
      – рассказал глава государства.

      Он также отметил, что в Иран отдельно прибыли представители ряда украинских ведомств:

      • СБУ;
      • СНБО;
      • ГСЧС;
      • Министерства обороны;
      • Министерства внутренних дел;
      • МИД.

      "Это самые лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт в проведении экспертиз. Они же и осуществят идентификацию и репатриацию погибших украинцев", – подчеркнул Зеленский.

      К слову: Из-за авиакатастрофы в Иране Зеленский провел ночное совещание: результаты

      Президент также отметил, что проведет телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества для установления истины. Он призвал международное сообщество,  в частности Канаду, присоединиться к расследованию авиакатастрофы.

      По его словам, в Украине будут проведены внеплановые полные проверки состояния безопасности перевозок компании МАУ и других отечественных авиакомпаний.

      Украинским гражданам рекомендовано воздержаться от полетов в этом регионе, а до выяснения всех обстоятельств нашим авиакомпаниям запрещены полеты в Иран и Ирак,
      – заявил президент.

      авіакатастрофа в Ірані, МАУ, український літак
      Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

      Отдельно он подчеркнул, что и до, и после вылета украинского самолета из аэропорта Тегерана спокойно летали воздушные суда других государств, в том числе и европейских – полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки.

      "И напоследок: сейчас наше информационное пространство заполнено многочисленными теориями и домыслами. Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию", – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Интересно: В день авиакатастрофы в Иране горел еще один Boeing 737: видео из Израиля

      Он призвал всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категоричных оценок и непроверенных версий.

      Это не тема для хайпа, "лайков" в соцсетях, сенсаций или конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта история должна научить всех нас – и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера – ценить человеческие жизни и делать это до того, как они так стремительно и болезненно обрываются,
      – резюмировал глава государства.

      Кроме того, президент побывал в аэропорту "Борисполь", где почтил жертв трагедии. Там он возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране.

      Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      сегодня
      2843
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: авиация Иран Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Новости политики Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:02 Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США
      Ірина Кошанська 1358
      сегодня , 07:02 Сколько алиментов должны платить родители в 2020 году
      Ірина Поліщук 280
      сегодня , 06:30 Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      Світлана Попова 2831
      сегодня , 06:00 Безопасность авиапутешествия: как выбрать перевозчика для комфортного перелета
      Інна Жолобович 353
      сегодня , 00:03 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Северин Трач 51574
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук