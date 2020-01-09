Из-за авиакатастрофы в Иране Зеленский записал обращение к украинцам и мировым лидерам: видео
Президент Украины Владимир Зеленский после срочного ночного совещания по авиакатастрофе украинского самолета в Иране записал видеообращение. В нем президент пообещал всю необходимую помощь родственникам погибших и рассказал об участии Украины в расследовании авиакатастрофы.
Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории Украины и всего мира, отметил Владимир Зеленский.
Важно! Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины. Их семьям государство окажет всю необходимую помощь. 9 января объявлен днем национального траура,
– отметил украинский лидер.
Он отдельно назвал имена всех украинцев, погибших в авиакатастрофе:
- Владимир Гапоненко;
- Алексей Наумкин;
- Сергей Хоменко;
- Екатерина Статник;
- Игорь Матьков;
- Мария Микитюк;
- Денис Лихно;
- Валерия Овчарук;
- Юлия Сологуб;
- Елена Малахова;
- Ольга Кобюк.
Президент также выразил соболезнования и семьям других погибших, которые были гражданами Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании и Германии.
"Бесспорно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", – заверил Владимир Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Он отметил, что расследование будет проводить Организация гражданской авиации Ирана, но в исламское государство уже прибыли 45 украинских специалистов.
Вскоре они отправятся к месту катастрофы. Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии. В частности, расшифровку "черных ящиков",
– рассказал глава государства.
Он также отметил, что в Иран отдельно прибыли представители ряда украинских ведомств:
- СБУ;
- СНБО;
- ГСЧС;
- Министерства обороны;
- Министерства внутренних дел;
- МИД.
"Это самые лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт в проведении экспертиз. Они же и осуществят идентификацию и репатриацию погибших украинцев", – подчеркнул Зеленский.
К слову: Из-за авиакатастрофы в Иране Зеленский провел ночное совещание: результаты
Президент также отметил, что проведет телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества для установления истины. Он призвал международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию авиакатастрофы.
По его словам, в Украине будут проведены внеплановые полные проверки состояния безопасности перевозок компании МАУ и других отечественных авиакомпаний.
Украинским гражданам рекомендовано воздержаться от полетов в этом регионе, а до выяснения всех обстоятельств нашим авиакомпаниям запрещены полеты в Иран и Ирак,
– заявил президент.
Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала
Отдельно он подчеркнул, что и до, и после вылета украинского самолета из аэропорта Тегерана спокойно летали воздушные суда других государств, в том числе и европейских – полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки.
"И напоследок: сейчас наше информационное пространство заполнено многочисленными теориями и домыслами. Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета комиссии по расследованию", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Интересно: В день авиакатастрофы в Иране горел еще один Boeing 737: видео из Израиля
Он призвал всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категоричных оценок и непроверенных версий.
Это не тема для хайпа, "лайков" в соцсетях, сенсаций или конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта история должна научить всех нас – и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера – ценить человеческие жизни и делать это до того, как они так стремительно и болезненно обрываются,
– резюмировал глава государства.
Кроме того, президент побывал в аэропорту "Борисполь", где почтил жертв трагедии. Там он возложил цветы к фотографиям погибших в авиакатастрофе в Иране.