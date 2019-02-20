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      Из-за автоматической индексации тарифа от УЗ промышленники готовятся снижать объемы производства

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      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / cfts.org.ua

      Введение автоматической индексации тарифа на грузоперевозки приведет к дополнительному росту затрат для промышленных производителей на 12,7 млрд гривен.

      Об этом в своем материале сообщает издание Центр Транспортных Стратегий.

      Кроме того, как сообщают представители промышленников, дополнительные расходы на грузоперевозки снижают конкурентоспособность украинских производителей. В целом ожидается прекращение инвестиционных программ, снижение объемов производства и сокращение темпов модернизации.

      Производителям придется отказаться от амбициозных планов по повышению зарплат в отрасли, это еще больше усугубит проблему трудовой миграции, из-за которой отрасль продолжает терять квалифицированные кадры. В отдельных отраслях будут останавливаться целые предприятия, в других будет сокращаться рентабельность. В конечном итоге те темпы роста экономики и ВВП, которые планировал Кабмин, будут существенно замедлены, потому что все отрасли будут работать на то, чтобы решить проблемы, которые возникнут в УЗ,
      – заявил в материале председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

      Ранее бизнес-сообщество высказалось однозначно против автоматической индексации тарифов на грузовые перевозки.

      Читайте также: Автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки – стимул или угроза для экономики от УЗ

      "Автоматическая индексация, фактически, исключает бизнес из дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и позволяет ж/д монополисту неограниченно увеличивать затраты грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по пользованию вагонами "Укрзализныци", что автоматически будет увеличивать стоимость пользования вагонами частного парка", – заявило, в свою очередь, бизнес-сообщество, сообщает ЦТС.

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      Теги: ВВП Бизнес Металургия Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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