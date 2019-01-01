01:22
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Из-за брошенной на балкон петарды в Запорожье загорелась квартира: фото

      68 Читати новину українською
      В Запорожье вспыхнул пожар в квартире из-за брошенной на балкон петарды
      В Запорожье вспыхнул пожар в квартире из-за брошенной на балкон петарды / ГСЧС

      В новогоднюю ночь, 1 января, в Александровском районе Запорожья неизвестный бросил петарду через балкон в квартиру, в результате чего вспыхнул пожар.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожья.

      Читайте также: Жители оккупированного Крыма отпраздновали Новый год по украинскому времени

      Как отметили в пресс-службе, в одной из квартир на 2-м этаже горели домашние вещи и мебель. Спасателям удалось потушить пожар и установить его причину – взрыв петарды, которая попала на балкон извне.

      Пожежа в Запоріжжі сталася через вибух петарди
      Пожар в Запорожье произошел из-за взрыва петарды

      Хозяйка квартиры во время пожара была дома, поэтому смогла самостоятельно покинуть опасное место. По факту происшествия ведется расследование.

      Петарда вибухнула на балконі квартири
      Петарда взорвалась на балконе квартиры

      К слову, 22 декабря в центре Львова вспыхнул пожар из-за взрыва газового баллона: загорелись палатки на Рождественской ярмарке возле Оперного театра. Огонь удалось локализовать. В результате инцидента пострадали четверо работников ярмарки.

      Теги: Новости Украины Пожар Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 1 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук