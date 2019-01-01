Из-за брошенной на балкон петарды в Запорожье загорелась квартира: фото

В новогоднюю ночь, 1 января, в Александровском районе Запорожья неизвестный бросил петарду через балкон в квартиру, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожья.

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Как отметили в пресс-службе, в одной из квартир на 2-м этаже горели домашние вещи и мебель. Спасателям удалось потушить пожар и установить его причину – взрыв петарды, которая попала на балкон извне.



Пожар в Запорожье произошел из-за взрыва петарды

Хозяйка квартиры во время пожара была дома, поэтому смогла самостоятельно покинуть опасное место. По факту происшествия ведется расследование.



Петарда взорвалась на балконе квартиры

К слову, 22 декабря в центре Львова вспыхнул пожар из-за взрыва газового баллона: загорелись палатки на Рождественской ярмарке возле Оперного театра. Огонь удалось локализовать. В результате инцидента пострадали четверо работников ярмарки.