Из-за чего могли убить Екатерину Гандзюк: обнародовали информацию о деятельности активистки

С умершой в результате нападения с кислотой активисткой Екатериной Гандзюк на Херсонщине многие конфликтовал и она со многими конфликтовала. Поэтому, следствие имеет 12 версий по преступлению против нее и ее дальнейшей смерти.

Об этом рассказал генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".

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По его словам, Екатерина Гандзюк была всегда принципиальной и последовательной в том, что противостояла разным видам коррупции, и это знает весь Херсон.

Она воевала с незаконной вырубкой лесов. И за этим стоит определенная политическая сила. Она воевала с варварским добычей песка – и за этим стоят другие политики. Она воевала с коррупцией вокруг весовых... Кто не знает, когда везут урожай, автомобили взвешиваются, и если есть определенный вес – их не пропускают. Они платят доллары и проезжают. Это огромный криминальный бизнес, который регулярно обостряется во время жатвы. Она и с этим воевала. И за этиму снова стоят определенные политические фигуры края. И я могу продолжать,

– отметил глава ГПУ.

Как отметил Луценко, Гандзюк многим не давала спокойно делать оборудки.

"И они ее очень не любили. Она была также человеком немягким и за словом в карман не лезла. Поэтому обиженных на нее достаточно. Но в этой ситуации, еще раз говорю, она действительно работала за идею и действительно работала принципиально. Но это не ко следствию, а это просто о характеристике", – подытожил Луценко.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила значительные ожоги тела и ее прооперировали.



4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.



Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

Кто такая Екатерина Гандзюк? Это политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН.



Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, начала волонтерское движение по сбору денег для приобретения обуви детям переселенцев.



В течение длительного времени Екатерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение экстерриториальных общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были вовлечены правоохранителей, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео​